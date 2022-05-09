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Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787636607.html
Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы
Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы
Президент Молдавии Майя Санду не принимает участия в мероприятиях по случаю Дня Победы из-за состояния здоровья, сообщила пресс-служба администрации главы... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:24
2022-05-09T13:24
день победы — 2022
в мире
майя санду
наталья гаврилица
игорь гросу
кишинев
молдавия
оон
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не принимает участия в мероприятиях по случаю Дня Победы из-за состояния здоровья, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Президент Молдавии должна была принять участие в церемонии возложения цветов к вечному огню вместе с премьером Натальей Гаврилицей и спикером Игорем Гросу, однако она не появилась на мероприятии."Президент Молдавии Майя Санду не участвует из-за состояния здоровья в мероприятиях, запланированных на сегодня 9 мая", - сообщили журналистам в администрации президента.Вместо Санду цветы к вечному огню возложили советники президента. В администрации президента отметили, что по тем же причинам Санду не сможет встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, который в понедельник приезжает в Кишинев. Вместо нее встречу проведет премьер республики.
https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787588954.html
https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, игорь гросу, кишинев, молдавия, оон, день победы
13:24 09.05.2022
 
Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы

Глава Молдавии Санду не приняла участие в праздновании Дня Победы из-за состояния здоровья

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не принимает участия в мероприятиях по случаю Дня Победы из-за состояния здоровья, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Президент Молдавии должна была принять участие в церемонии возложения цветов к вечному огню вместе с премьером Натальей Гаврилицей и спикером Игорем Гросу, однако она не появилась на мероприятии.
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"Президент Молдавии Майя Санду не участвует из-за состояния здоровья в мероприятиях, запланированных на сегодня 9 мая", - сообщили журналистам в администрации президента.
Вместо Санду цветы к вечному огню возложили советники президента. В администрации президента отметили, что по тем же причинам Санду не сможет встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, который в понедельник приезжает в Кишинев. Вместо нее встречу проведет премьер республики.
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