https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html

Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту

Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2022

Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запрет георгиевской ленты в республике был ошибкой, поэтому он готов обратиться в суд, если его накажут за... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:10

2022-05-09T13:10

2022-05-09T13:10

день победы — 2022

в мире

владимир воронин

россия

томск

великая отечественная война (1941-1945)

игорь додон

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запрет георгиевской ленты в республике был ошибкой, поэтому он готов обратиться в суд, если его накажут за ношение этого символа в День Победы, также его юристы помогут всем жителям страны, которые будут наказаны за демонстрацию ленты.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Несмотря на запрет георгиевской ленты в Молдавии оба политика решили не подчиняться этому решению властей."Я считаю, что утверждение закона, по которому была запрещена эта лента, стало ошибкой, каждый гражданин Молдавии имеет право на свое мнение и большая часть наших жителей сегодня отмечает День Победы. Если меня привлекут к административной ответственности, я отправлюсь в суд, если не найдем поддержки внутри страны, то обратимся в ЕСПЧ, я также призываю всех оштрафованных граждан обращаться к моим юристам, они помогут", - заявил Додон.По его словам, власти решили запретить ленту, чтобы отвлечь население от более насущных проблем. Воронин также заявил РИА Новости, что руководство страны приняло неверное решение."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/noshenie-1787571890.html

https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786643530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир воронин, россия, томск, великая отечественная война (1941-1945), игорь додон