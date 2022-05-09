https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html
Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту
Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2022
Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запрет георгиевской ленты в республике был ошибкой, поэтому он готов обратиться в суд, если его накажут за... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:10
2022-05-09T13:10
2022-05-09T13:10
день победы — 2022
в мире
владимир воронин
россия
томск
великая отечественная война (1941-1945)
игорь додон
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запрет георгиевской ленты в республике был ошибкой, поэтому он готов обратиться в суд, если его накажут за ношение этого символа в День Победы, также его юристы помогут всем жителям страны, которые будут наказаны за демонстрацию ленты.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Несмотря на запрет георгиевской ленты в Молдавии оба политика решили не подчиняться этому решению властей."Я считаю, что утверждение закона, по которому была запрещена эта лента, стало ошибкой, каждый гражданин Молдавии имеет право на свое мнение и большая часть наших жителей сегодня отмечает День Победы. Если меня привлекут к административной ответственности, я отправлюсь в суд, если не найдем поддержки внутри страны, то обратимся в ЕСПЧ, я также призываю всех оштрафованных граждан обращаться к моим юристам, они помогут", - заявил Додон.По его словам, власти решили запретить ленту, чтобы отвлечь население от более насущных проблем. Воронин также заявил РИА Новости, что руководство страны приняло неверное решение."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/noshenie-1787571890.html
https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786643530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир воронин, россия, томск, великая отечественная война (1941-1945), игорь додон
Юристы помогут жителям Молдавии, которых накажут за георгиевскую ленту
Юристы Додона помогут жителям Молдавии, которых накажут за ношение георгиевской ленты
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запрет георгиевской ленты в республике был ошибкой, поэтому он готов обратиться в суд, если его накажут за ношение этого символа в День Победы, также его юристы помогут всем жителям страны, которые будут наказаны за демонстрацию ленты.
В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Додоном и Владимиром Ворониным
прошла маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Несмотря на запрет георгиевской ленты в Молдавии оба политика решили не подчиняться этому решению властей.
"Я считаю, что утверждение закона, по которому была запрещена эта лента, стало ошибкой, каждый гражданин Молдавии имеет право на свое мнение и большая часть наших жителей сегодня отмечает День Победы. Если меня привлекут к административной ответственности, я отправлюсь в суд, если не найдем поддержки внутри страны, то обратимся в ЕСПЧ, я также призываю всех оштрафованных граждан обращаться к моим юристам, они помогут", - заявил Додон.
По его словам, власти решили запретить ленту, чтобы отвлечь население от более насущных проблем. Воронин также заявил РИА Новости, что руководство страны приняло неверное решение.
"Я считаю, что запрет георгиевской ленты был неверным решением, я надел ее, чтобы почтить память 27 миллионов человек, погибших в Великой Отечественной войне", - полагает экс-президент.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.