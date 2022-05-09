https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787588954.html

Премьер Молдавии в День Победы призвала всех к сохранению мира

Премьер Молдавии в День Победы призвала всех к сохранению мира - РИА Новости, 09.05.2022

Премьер Молдавии в День Победы призвала всех к сохранению мира

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в День Победы вместе с другими официальными лицами возложила цветы к Вечному огню и призвала к сохранению мира и... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:51

2022-05-09T08:51

2022-05-09T08:51

день победы — 2022

в мире

игорь гросу

молдавия

кишинев

ссср

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в День Победы вместе с другими официальными лицами возложила цветы к Вечному огню и призвала к сохранению мира и стабильности.Власти Молдавии в понедельник приняли участие в церемонии, посвященной Дню Победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе."С 9 мая 1945 года поколения семей слушали истории о войне и принимали решения о том, что подобная война не должна повториться. К сожалению, мы видим, что остается все меньше ветеранов и все меньше становится этого призыва к миру. Сегодня мы должны сделать все, чтобы не позволить исчезнуть миру и спокойствию, которые нам сегодня нужны", - заявила Гаврилица.Вместе с премьером в церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие официальные лица страны, в том числе спикер парламента Игорь Гросу, министр обороны Анатолий Носатый, глава МВД Анна Ревенко. В этом году День Победы в республике также отмечают проведением акции "Бессмертный полк".Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 150 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.

https://ria.ru/20220509/noshenie-1787571890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/moldaviya-1787278207.html

молдавия

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь гросу, молдавия, кишинев, ссср, наталья гаврилица