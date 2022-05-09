https://ria.ru/20220509/mishel-1787673987.html

Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара

Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара - РИА Новости, 09.05.2022

Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара

Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:33

2022-05-09T17:33

2022-05-09T17:33

в мире

денис шмыгаль

одесса

франция

германия

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник."Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы", - сообщил источник.Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем."Я приехал отметить День Европы в Одессе", - написал Мишель.Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.

https://ria.ru/20220506/sholts-1787269640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/oniks-1787641884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, одесса, франция, германия, шарль мишель