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Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара - РИА Новости, 09.05.2022
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Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара
Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара - РИА Новости, 09.05.2022
Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:33
2022-05-09T17:33
в мире
денис шмыгаль
одесса
франция
германия
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник."Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы", - сообщил источник.Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем."Я приехал отметить День Европы в Одессе", - написал Мишель.Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
https://ria.ru/20220506/sholts-1787269640.html
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в мире, денис шмыгаль, одесса, франция, германия, шарль мишель
17:33 09.05.2022
 
Источник: Мишель прервал встречу со Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара

Источник: Шарль Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
"Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы", - сообщил источник.
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Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
"Я приехал отметить День Европы в Одессе", - написал Мишель.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
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В миреДенис ШмыгальОдессаФранцияГерманияШарль Мишель
 
 
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