Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал строить мир при участии России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/mir-1787669825.html
Макрон призвал строить мир при участии России и Украины
Макрон призвал строить мир при участии России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022
Макрон призвал строить мир при участии России и Украины
Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить за столом переговоров при участии и России, и Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:58
2022-05-09T16:58
в мире
владимир путин
украина
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629310_0:0:2894:1627_1920x0_80_0_0_3f4c0bb06c912a75d5cc81adbb252969.jpg
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить за столом переговоров при участии и России, и Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Завтра нам нужно будет построить мир, и я хочу напомнить, что мы должны это делать за столом переговоров с участием и Украины, и России", - сказал Макрон на пресс-конференции по окончании конференции о будущем Европы в Страсбурге.По его словам, условия этих переговоров определят Украина и Россия, это должно быть сделано "без отрицания, исключения или же унижения какой-либо из сторон".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/makron-1787666400.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8994b60270933408d40882c4e95f622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, европа
16:58 09.05.2022
 
Макрон призвал строить мир при участии России и Украины

Макрон: мир после украинского конфликта необходимо строить при участии России и Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить за столом переговоров при участии и России, и Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Завтра нам нужно будет построить мир, и я хочу напомнить, что мы должны это делать за столом переговоров с участием и Украины, и России", - сказал Макрон на пресс-конференции по окончании конференции о будущем Европы в Страсбурге.
По его словам, условия этих переговоров определят Украина и Россия, это должно быть сделано "без отрицания, исключения или же унижения какой-либо из сторон".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 16:31В мире
Макрон рассказал, сколько может длиться вступление Украины в Евросоюз
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала