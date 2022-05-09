https://ria.ru/20220509/mir-1787669825.html

Макрон призвал строить мир при участии России и Украины

Макрон призвал строить мир при участии России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022

Макрон призвал строить мир при участии России и Украины

Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить за столом переговоров при участии и России, и Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:58

2022-05-09T16:58

2022-05-09T16:58

в мире

владимир путин

украина

россия

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить за столом переговоров при участии и России, и Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Завтра нам нужно будет построить мир, и я хочу напомнить, что мы должны это делать за столом переговоров с участием и Украины, и России", - сказал Макрон на пресс-конференции по окончании конференции о будущем Европы в Страсбурге.По его словам, условия этих переговоров определят Украина и Россия, это должно быть сделано "без отрицания, исключения или же унижения какой-либо из сторон".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/makron-1787666400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, европа