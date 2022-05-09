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Милонов заявил, что жители Попасной попросили Россию не оставлять их - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/milonov-1787706725.html
Милонов заявил, что жители Попасной попросили Россию не оставлять их
Милонов заявил, что жители Попасной попросили Россию не оставлять их - РИА Новости, 10.05.2022
Милонов заявил, что жители Попасной попросили Россию не оставлять их
Жители освобожденного города Попасная в Донбассе просят Россию не оставлять их, рассказал РИА Новости депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-09T23:39
2022-05-10T01:40
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
виталий милонов
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители освобожденного города Попасная в Донбассе просят Россию не оставлять их, рассказал РИА Новости депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и Российской Федерации."Сказать (о Попасной – ред.) похоже на Сталинград, это ничего не сказать. Украинцы просто сметали населенный пункт с лица Земли, били по жилым домам. И я вам честно хочу сознаться, я этого еще никому не говорил, но мое сердце переполнялось гордостью, когда мы зашли в администрацию Попасной, сняли там табличку, которая там была, показывающая, что это администрация той власти, которая сейчас убивает своих граждан", - рассказал Милонов.Он рассказал, что во время посещения города участвовал в эвакуации мирных жителей Попасной."И тем эвакуированным жителям сказали: "Мы с вами, Россия вас не бросит!"... И разные люди попадались, у кого-то случилась беда, кто-то находится в подавленном состоянии, потеряв близкого человека, но все без исключения люди сказали одно: "Пожалуйста не оставляйте нас", - поделился Милонов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html
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россия, донбасс, виталий милонов
23:39 09.05.2022 (обновлено: 01:40 10.05.2022)
 
Милонов заявил, что жители Попасной попросили Россию не оставлять их

Депутат Госдумы Милонов заявил, что жители Попасной в ЛНР попросили Россию не оставлять их

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Жители освобожденного города Попасная в Донбассе просят Россию не оставлять их, рассказал РИА Новости депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и Российской Федерации.
"Сказать (о Попасной – ред.) похоже на Сталинград, это ничего не сказать. Украинцы просто сметали населенный пункт с лица Земли, били по жилым домам. И я вам честно хочу сознаться, я этого еще никому не говорил, но мое сердце переполнялось гордостью, когда мы зашли в администрацию Попасной, сняли там табличку, которая там была, показывающая, что это администрация той власти, которая сейчас убивает своих граждан", - рассказал Милонов.
Он рассказал, что во время посещения города участвовал в эвакуации мирных жителей Попасной.
"И тем эвакуированным жителям сказали: "Мы с вами, Россия вас не бросит!"... И разные люди попадались, у кого-то случилась беда, кто-то находится в подавленном состоянии, потеряв близкого человека, но все без исключения люди сказали одно: "Пожалуйста не оставляйте нас", - поделился Милонов.
Бойцы спецподразделений из Чечни зачищают брошенные укрытия и базы
Вчера, 19:49Специальная военная операция на Украине
﻿Кадыров показал кадры из освобожденного города Попасная в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 19:08Специальная военная операция на Украине
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВиталий Милонов
 
 
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