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МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка - РИА Новости, 09.05.2022
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка
МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:47
2022-05-09T14:47
2022-05-09T14:58
россия
варшава
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей андреев
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", - отметил МИД РФ.Как добавили в министерстве, церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, насилие применено не только по отношению к послу РФ, но и к другим сотрудникам дипломатической миссии.
россия
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Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
2022-05-09T14:47
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, варшава, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео, сергей андреев, в мире
14:47 09.05.2022 (обновлено: 14:58 09.05.2022)
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка
МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать церемонию возложения венка