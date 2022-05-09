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МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка - РИА Новости, 09.05.2022
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МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка - РИА Новости, 09.05.2022
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка
МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:47
2022-05-09T14:58
россия
варшава
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей андреев
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", - отметил МИД РФ.Как добавили в министерстве, церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, насилие применено не только по отношению к послу РФ, но и к другим сотрудникам дипломатической миссии.
россия
варшава
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Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
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россия, варшава, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео, сергей андреев, в мире
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
2022-05-09T14:47
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PT0M24S
14:47 09.05.2022 (обновлено: 14:58 09.05.2022)
 
МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка

МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать церемонию возложения венка

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
"МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", - отметил МИД РФ.
Как добавили в министерстве, церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, насилие применено не только по отношению к послу РФ, но и к другим сотрудникам дипломатической миссии.
 
РоссияВаршаваПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей АндреевВ мире
 
 
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