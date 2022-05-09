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МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка

МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка - РИА Новости, 09.05.2022

МИД потребовал от Варшавы срочно организовать церемонию возложения венка

МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:47

2022-05-09T14:47

2022-05-09T14:58

россия

варшава

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей андреев

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. МИД России потребовал незамедлительно организовать церемонию возложения венка, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", - отметил МИД РФ.Как добавили в министерстве, церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, насилие применено не только по отношению к послу РФ, но и к другим сотрудникам дипломатической миссии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов 2022-05-09T14:47 true PT0M24S

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Наталья Макарова

россия, варшава, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео, сергей андреев, в мире