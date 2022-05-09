https://ria.ru/20220509/mid-1787616058.html
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием
Если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче активов РФ Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам, это беззаконие, заявил РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:27
2022-05-09T11:27
2022-05-09T11:52
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче активов РФ Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам, это беззаконие, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений", - сказал Грушко, комментируя заявление Борреля.По его словам, если эти решения будут приняты, "они ударят и по самим европейцам, ударят по современной финансовой системе и подорвут доверие к Европе, и в целом к Западу"."Это закон джунглей", - резюмировал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html
https://ria.ru/20220429/rezervy-1786167217.html
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11:27 09.05.2022 (обновлено: 11:52 09.05.2022)
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием
В МИД идею Борреля о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием