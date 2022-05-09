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В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием - РИА Новости, 09.05.2022
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В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием
Если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче активов РФ Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам, это беззаконие, заявил РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:27
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в мире
россия
европа
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче активов РФ Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам, это беззаконие, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений", - сказал Грушко, комментируя заявление Борреля.По его словам, если эти решения будут приняты, "они ударят и по самим европейцам, ударят по современной финансовой системе и подорвут доверие к Европе, и в целом к Западу"."Это закон джунглей", - резюмировал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html
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в мире, россия, европа
11:27 09.05.2022 (обновлено: 11:52 09.05.2022)
 
В МИД идею о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием

В МИД идею Борреля о передаче замороженных активов Украине назвали беззаконием

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче активов РФ Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам, это беззаконие, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений", - сказал Грушко, комментируя заявление Борреля.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:38
Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины
По его словам, если эти решения будут приняты, "они ударят и по самим европейцам, ударят по современной финансовой системе и подорвут доверие к Европе, и в целом к Западу".
"Это закон джунглей", - резюмировал замглавы МИД РФ.
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 15:27
Центробанк готовит меры защиты замороженных резервов, заявила Набиуллина
 
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