https://ria.ru/20220509/metodichka-1787581808.html

В мариупольской школе нашли методичку, в которой героизируется Бандера

В мариупольской школе нашли методичку, в которой героизируется Бандера - РИА Новости, 09.05.2022

В мариупольской школе нашли методичку, в которой героизируется Бандера

В учительской комнате одной из мариупольских школ обнаружена цветная брошюра под названием "2014: начало российско-украинской войны", напечатанная в Украинском... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T06:05

2022-05-09T06:05

2022-05-09T06:06

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. В учительской комнате одной из мариупольских школ обнаружена цветная брошюра под названием "2014: начало российско-украинской войны", напечатанная в Украинском институте национальной памяти – в ней, в частности, героизируется украинский националист и нацистский коллаборант Степан Бандера, передает корреспондент РИА Новости.По словам учителей, преподавательская и воспитательная работа с детьми должна была учитывать положения из этой методички.В главе под названием "Исторический контекст войны" сформирован национальный украинский "пантеон героев". В него в хронологической последовательности внесены: гетман Иван Мазепа, националист Семен Петлюра, националист Евгений Коновалец, а также пособник гитлеровцев, лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* – "Украинской повстанческой армии"* – Степан Бандера.В данных к портретам "национальных героев" пояснениях предательство Мазепы накануне Полтавской битвы 1709 года названо "попыткой гетмана Ивана Мазепы с помощью шведского войска Карла XII вернуть гетманщине независимость". Петлюра и Коновалец объявлены борцами с большевизмом, без упоминания жертв подавленного восстания на киевском заводе Арсенал и взятия Киева в 1918 году.Пособник нацистов Бандера назван борцом против Гитлера и Третьего рейха, тогда как его предвоенное союзничество с германской разведкой, роль в организации еврейских погромов на территории оккупированной Гитлером Украины, а также сотрудничество в 1944 году с гитлеровским рейхсминистром восточных оккупированных территорий Альфредом Розенбергом и начальником главного управления безопасности Рейха Эрнстом Кальтенбруннером полностью проигнорировано.Также в методичке указано, какие формулировки о событиях с 2014 года в общении с детьми считаются "правильными", а какие – "неправильными". О войне в Донбассе сказано, что "правильная" формулировка – "российско-украинская война", а "внутренний конфликт" и "гражданская война" – "неправильные"."Неправильными" в методичке обозначены и названия Донецкой и Луганской Народных Республик, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в 2014 году и против которых Киев начал военную операцию. "Правильными" составители материала называют формулировки, в которых ДНР и ЛНР названы "террористическими организациями" или "отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО"). Народное ополчение ДНР и ЛНР в методичке называют "группами наемников" и "вооруженными бандами".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787231325.html

https://ria.ru/20220508/rosgvardiya-1787510145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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