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В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/meropriyatiya-1787698261.html
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.05.2022
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий
В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:38
2022-05-09T21:38
день победы — 2022
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В 8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации проводится 15,1 тысяча торжественных мероприятий. Это шествия, парады, митинги, возложение цветов к памятникам, концерты и салюты", - рассказала она.По ее словам, правопорядок обеспечивают порядка 160 тысяч полицейских, а также военные Росгвардии, представители народных дружин, общественных формирований и работники частных охранных организаций.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
21:38 09.05.2022
 
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий

В МВД сообщили, что в России проходит 15,1 тысяча мероприятий, посвященных Дню Победы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПразднование Дня победы в Симферополе
Празднование Дня победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Празднование Дня победы в Симферополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В 8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации проводится 15,1 тысяча торжественных мероприятий. Это шествия, парады, митинги, возложение цветов к памятникам, концерты и салюты", - рассказала она.
По ее словам, правопорядок обеспечивают порядка 160 тысяч полицейских, а также военные Росгвардии, представители народных дружин, общественных формирований и работники частных охранных организаций.
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