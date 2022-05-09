https://ria.ru/20220509/meropriyatiya-1787698261.html

В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий

В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.05.2022

В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий

В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:38

2022-05-09T21:38

2022-05-09T21:38

день победы — 2022

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день победы

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787683699_0:152:3152:1925_1920x0_80_0_0_1a2a92662e4e91c143d9945136142146.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В 8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации проводится 15,1 тысяча торжественных мероприятий. Это шествия, парады, митинги, возложение цветов к памятникам, концерты и салюты", - рассказала она.По ее словам, правопорядок обеспечивают порядка 160 тысяч полицейских, а также военные Росгвардии, представители народных дружин, общественных формирований и работники частных охранных организаций.

https://ria.ru/20220509/vdnkh-1787691769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)