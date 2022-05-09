https://ria.ru/20220509/meropriyatiya-1787698261.html
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.05.2022
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий
В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:38
2022-05-09T21:38
2022-05-09T21:38
день победы — 2022
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787683699_0:152:3152:1925_1920x0_80_0_0_1a2a92662e4e91c143d9945136142146.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В более чем 8 тысячах населенных пунктах России проводится 15,1 тысяча мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В 8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации проводится 15,1 тысяча торжественных мероприятий. Это шествия, парады, митинги, возложение цветов к памятникам, концерты и салюты", - рассказала она.По ее словам, правопорядок обеспечивают порядка 160 тысяч полицейских, а также военные Росгвардии, представители народных дружин, общественных формирований и работники частных охранных организаций.
https://ria.ru/20220509/vdnkh-1787691769.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787683699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_259b9f3fe47dbcafca24ddbc69d5d97d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В России проходит 15,1 тысяча праздничных мероприятий
В МВД сообщили, что в России проходит 15,1 тысяча мероприятий, посвященных Дню Победы