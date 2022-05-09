https://ria.ru/20220509/memorial-1787681892.html
В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу
В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу - РИА Новости, 09.05.2022
В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу
Посольство России в Туркмении в честь Дня победы организовало возложение цветов дипломатами ряда иностранных государств к памятнику воинам-участникам Великой... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:35
2022-05-09T18:35
2022-05-09T18:35
день победы — 2022
туркмения
в мире
ашхабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_e288ca1a64fed3cbe33df4900ec92d1c.jpg
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Посольство России в Туркмении в честь Дня победы организовало возложение цветов дипломатами ряда иностранных государств к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Народная память" в Ашхабаде, сообщает корреспондент РИА Новости.На приглашение диппредставительства РФ откликнулись руководители и представители посольства Армении, Белоруссии, Ирана, Палестины, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и т.д. Многие дипломаты приехали в мемориальный комплекс, расположенный в живописных предгорьях Копетдага вместе с членами своих семей. Церемония возложения цветов проходила с участием детворы и носила неформальный характер.Днем ранее, 8 мая, цветы к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Народная память" возложили сотрудники посольства США в Ашхабаде.Туркмения, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внесла большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.
https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html
туркмения
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_0982d40efcadcb849faf44b070e42b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, в мире, ашхабад
В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу
В Ашхабаде представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу