https://ria.ru/20220509/memorial-1787681892.html

В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу

В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу - РИА Новости, 09.05.2022

В Туркмении представители нескольких посольств возложили цветы к мемориалу

Посольство России в Туркмении в честь Дня победы организовало возложение цветов дипломатами ряда иностранных государств к памятнику воинам-участникам Великой... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:35

2022-05-09T18:35

2022-05-09T18:35

день победы — 2022

туркмения

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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Посольство России в Туркмении в честь Дня победы организовало возложение цветов дипломатами ряда иностранных государств к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Народная память" в Ашхабаде, сообщает корреспондент РИА Новости.На приглашение диппредставительства РФ откликнулись руководители и представители посольства Армении, Белоруссии, Ирана, Палестины, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и т.д. Многие дипломаты приехали в мемориальный комплекс, расположенный в живописных предгорьях Копетдага вместе с членами своих семей. Церемония возложения цветов проходила с участием детворы и носила неформальный характер.Днем ранее, 8 мая, цветы к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Народная память" возложили сотрудники посольства США в Ашхабаде.Туркмения, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внесла большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.

https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html

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туркмения, в мире, ашхабад