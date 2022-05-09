https://ria.ru/20220509/melitopol-1787662985.html

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Мелитополе

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Мелитополе - РИА Новости, 09.05.2022

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Мелитополе

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого горожане возложили цветы к вновь... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:01

2022-05-09T16:01

2022-05-09T21:04

день победы — 2022

в мире

день победы

мелитополь

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бессмертный полк

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 9 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого горожане возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам Великой Отечественной, передает корреспондент РИА Новости.Колонны с огромным полотнищем Знамени Победы прошли по центральным улицам города, люди несли портреты своих близких — участников войны и трудового фронта, многие мелитопольцы пришли с детьми, в колоннах шли и ветераны Великой Отечественной.В течение дня жители города продолжают нести цветы к мемориалу "Братская могила", Вечный огонь здесь вновь зажгли 30 марта — после того, как российские военные освободили город. До того Вечный огонь не горел здесь по решению киевских властей около семи лет.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Мелитополе возложили цветы у Вечного огня Шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к Вечному огню прошло в Мелитополе. 2022-05-09T16:01 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, день победы, мелитополь, украина, бессмертный полк