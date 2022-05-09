https://ria.ru/20220509/melitopol-1787662985.html
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Мелитополе
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Мелитополе - РИА Новости, 09.05.2022
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Мелитополе
Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого горожане возложили цветы к вновь... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:01
2022-05-09T16:01
2022-05-09T21:04
день победы — 2022
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мелитополь
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бессмертный полк
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 9 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого горожане возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам Великой Отечественной, передает корреспондент РИА Новости.Колонны с огромным полотнищем Знамени Победы прошли по центральным улицам города, люди несли портреты своих близких — участников войны и трудового фронта, многие мелитопольцы пришли с детьми, в колоннах шли и ветераны Великой Отечественной.В течение дня жители города продолжают нести цветы к мемориалу "Братская могила", Вечный огонь здесь вновь зажгли 30 марта — после того, как российские военные освободили город. До того Вечный огонь не горел здесь по решению киевских властей около семи лет.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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В Мелитополе возложили цветы у Вечного огня
Шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к Вечному огню прошло в Мелитополе.
2022-05-09T16:01
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, день победы, мелитополь, украина, бессмертный полк