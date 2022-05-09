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Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма - РИА Новости, 09.05.2022
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Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма
Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма - РИА Новости, 09.05.2022
Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма
Россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне не имеют права попустительствовать распространению национализма и ксенофобии,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:40
2022-05-09T00:40
день победы — 2022
общество
россия
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне не имеют права попустительствовать распространению национализма и ксенофобии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что в этом граждане России солидарны и непреклонны."Мы не забудем беспримерный подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла. Наш общий долг – дорожить наследием ветеранов, быть достойными детьми своего Отечества и делать все для его процветания", - отметила парламентарий.
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общество, россия
00:40 09.05.2022
 
Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне не имеют права попустительствовать распространению национализма и ксенофобии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня в западной риторике отчетливо проявляется стремление переписать военные хроники, исказить факты и интерпретировать в своих целях события тех лет. Там, где не желают учить горькие уроки истории и прислушиваться к голосу разума, пробиваются и укореняются ростки национализма, активно культивируются идеи ксенофобии, чему мы как наследники поколения победителей просто не имеем права попустительствовать", - говорится в поздравлении Матвиенко с Днем Победы.
Она подчеркнула, что в этом граждане России солидарны и непреклонны.
"Мы не забудем беспримерный подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла. Наш общий долг – дорожить наследием ветеранов, быть достойными детьми своего Отечества и делать все для его процветания", - отметила парламентарий.
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