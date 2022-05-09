https://ria.ru/20220509/matvienko-1787572027.html

Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма

Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма - РИА Новости, 09.05.2022

Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма

Россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне не имеют права попустительствовать распространению национализма и ксенофобии,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:40

2022-05-09T00:40

2022-05-09T00:40

день победы — 2022

общество

россия

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне не имеют права попустительствовать распространению национализма и ксенофобии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что в этом граждане России солидарны и непреклонны."Мы не забудем беспримерный подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла. Наш общий долг – дорожить наследием ветеранов, быть достойными детьми своего Отечества и делать все для его процветания", - отметила парламентарий.

https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия