Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что необходимо пресекать распространение национализма
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне не имеют права попустительствовать распространению национализма и ксенофобии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня в западной риторике отчетливо проявляется стремление переписать военные хроники, исказить факты и интерпретировать в своих целях события тех лет. Там, где не желают учить горькие уроки истории и прислушиваться к голосу разума, пробиваются и укореняются ростки национализма, активно культивируются идеи ксенофобии, чему мы как наследники поколения победителей просто не имеем права попустительствовать", - говорится в поздравлении Матвиенко с Днем Победы.
Она подчеркнула, что в этом граждане России солидарны и непреклонны.
"Мы не забудем беспримерный подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла. Наш общий долг – дорожить наследием ветеранов, быть достойными детьми своего Отечества и делать все для его процветания", - отметила парламентарий.