https://ria.ru/20220509/mariupol-1787684309.html
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия - РИА Новости, 09.05.2022
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:57
2022-05-09T18:57
2022-05-09T18:57
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 9 май – РИА Новости. Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы глава администрации Константин Иващенко."Вернуть исторической название - площадь Ленинского Комсомола. И это не зря. Это заслуженная награда тем комсомольцам, которые защищали нашу родину. Которые освобождали ее. 11 человек комсомольцев из нашего города стали героями Советского Союза. И после Великой Отечественной войны более 130 бригад комсомольских трудилось на восстановлении нашего города, на восстановлении и строительстве новых заводов. Новых фабрик. Детских садов и школ. И они действительно заслужили это… И первая площадь переименованная даст начало переименованию и возвращению всем улицам Мариуполя их исторических названий, которые были незаслуженно отняты", - заявил Иващенко.
мариуполь
РИА Новости
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Празднование Дня Победы в освобожденном Мариуполе
Корреспондент РИА Новости побывал на праздновании Дня Победы в освобожденном Мариуполе. В мероприятиях принял участие глава ДНР Пушилин. По улицам была растянута 300 метровая георгиевская лента.
2022-05-09T18:57
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РИА Новости
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мариуполь, ситуация в днр и лнр, видео
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
МАРИУПОЛЬ, 9 май – РИА Новости. Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы глава администрации Константин Иващенко.
2022-05-09T18:57
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PT1M00S
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
Власти освобожденного Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия