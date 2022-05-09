https://ria.ru/20220509/mariupol-1787684309.html

Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия

Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия - РИА Новости, 09.05.2022

Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия

Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:57

2022-05-09T18:57

2022-05-09T18:57

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 9 май – РИА Новости. Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы глава администрации Константин Иващенко."Вернуть исторической название - площадь Ленинского Комсомола. И это не зря. Это заслуженная награда тем комсомольцам, которые защищали нашу родину. Которые освобождали ее. 11 человек комсомольцев из нашего города стали героями Советского Союза. И после Великой Отечественной войны более 130 бригад комсомольских трудилось на восстановлении нашего города, на восстановлении и строительстве новых заводов. Новых фабрик. Детских садов и школ. И они действительно заслужили это… И первая площадь переименованная даст начало переименованию и возвращению всем улицам Мариуполя их исторических названий, которые были незаслуженно отняты", - заявил Иващенко.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование Дня Победы в освобожденном Мариуполе Корреспондент РИА Новости побывал на праздновании Дня Победы в освобожденном Мариуполе. В мероприятиях принял участие глава ДНР Пушилин. По улицам была растянута 300 метровая георгиевская лента. 2022-05-09T18:57 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, ситуация в днр и лнр, видео