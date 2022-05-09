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Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия - РИА Новости, 09.05.2022
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Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия - РИА Новости, 09.05.2022
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:57
2022-05-09T18:57
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 9 май – РИА Новости. Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы глава администрации Константин Иващенко."Вернуть исторической название - площадь Ленинского Комсомола. И это не зря. Это заслуженная награда тем комсомольцам, которые защищали нашу родину. Которые освобождали ее. 11 человек комсомольцев из нашего города стали героями Советского Союза. И после Великой Отечественной войны более 130 бригад комсомольских трудилось на восстановлении нашего города, на восстановлении и строительстве новых заводов. Новых фабрик. Детских садов и школ. И они действительно заслужили это… И первая площадь переименованная даст начало переименованию и возвращению всем улицам Мариуполя их исторических названий, которые были незаслуженно отняты", - заявил Иващенко.
мариуполь
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Празднование Дня Победы в освобожденном Мариуполе
Корреспондент РИА Новости побывал на праздновании Дня Победы в освобожденном Мариуполе. В мероприятиях принял участие глава ДНР Пушилин. По улицам была растянута 300 метровая георгиевская лента.
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РИА Новости
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мариуполь, ситуация в днр и лнр, видео
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия
МАРИУПОЛЬ, 9 май – РИА Новости. Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы глава администрации Константин Иващенко.
2022-05-09T18:57
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18:57 09.05.2022
 
Власти Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия

Власти освобожденного Мариуполя планируют вернуть улицам и площадям исторические названия

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в центре Мариуполя во время праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Мужчина в центре Мариуполя во время праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мужчина в центре Мариуполя во время праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 9 май – РИА Новости. Власти освобожденного города Мариуполь планируют вернуть площадям и улицам исторические названия, заявил в ходе торжественного мероприятия в честь празднования 77 годовщины Великой Победы глава администрации Константин Иващенко.
"Вернуть исторической название - площадь Ленинского Комсомола. И это не зря. Это заслуженная награда тем комсомольцам, которые защищали нашу родину. Которые освобождали ее. 11 человек комсомольцев из нашего города стали героями Советского Союза. И после Великой Отечественной войны более 130 бригад комсомольских трудилось на восстановлении нашего города, на восстановлении и строительстве новых заводов. Новых фабрик. Детских садов и школ. И они действительно заслужили это… И первая площадь переименованная даст начало переименованию и возвращению всем улицам Мариуполя их исторических названий, которые были незаслуженно отняты", - заявил Иващенко.
 
МариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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