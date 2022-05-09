16:25 09.05.2022 (обновлено: 18:37 09.05.2022)
По улицам Мариуполя пронесли георгиевскую ленту длиной 300 метров
Георгиевскую ленту длиной 300 метров пронесли по улицам освобожденного Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Георгиевскую ленту длиной 300 метров растянули в центральной части освобожденного Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Она была размещена вдоль дороги, соединяющей два памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В акции принимали участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко, народный артист РСФСР, народный артист России Владимир Стеклов, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Колонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.