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У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь - РИА Новости, 09.05.2022
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь
Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:42
2022-05-09T13:17
день победы — 2022
мариуполь
донбасс
единая россия
мгер
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия"."У памятника "Жертвам фашизма" в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. "Единая Россия" помогает восстанавливать мемориалы воинской славы на Донбассе. Привести этот памятник в порядок активистам партии, МГЕР и Волонтерской роты помогали мирные жители. Последний раз горожане отмечали день Великой Победы 8 лет назад",- говорится в сообщении.Также волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента Воину-освободителю Донбасса. Это самая большая в мире георгиевская лента, отметили единороссы."В эти дни "Единая Россия" проводит на Донбассе и в освобожденных территориях акцию "Георгиевская ленточка" и раздает символ Победы жителям городов и посёлков", - добавили в партии.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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мариуполь, донбасс, единая россия, мгер, в мире
11:42 09.05.2022 (обновлено: 13:17 09.05.2022)
 
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь

У памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы зажгли вечный огонь

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин принимает участие в зажжении вечного огня на праздничных мероприятиях в Мариуполе
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принимает участие в зажжении вечного огня на праздничных мероприятиях в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия".
"У памятника "Жертвам фашизма" в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. "Единая Россия" помогает восстанавливать мемориалы воинской славы на Донбассе. Привести этот памятник в порядок активистам партии, МГЕР и Волонтерской роты помогали мирные жители. Последний раз горожане отмечали день Великой Победы 8 лет назад",- говорится в сообщении.
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Также волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента Воину-освободителю Донбасса. Это самая большая в мире георгиевская лента, отметили единороссы.
"В эти дни "Единая Россия" проводит на Донбассе и в освобожденных территориях акцию "Георгиевская ленточка" и раздает символ Победы жителям городов и посёлков", - добавили в партии.
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День Победы — 2022МариупольДонбассЕдиная РоссияМГЕРВ мире
 
 
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