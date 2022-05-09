https://ria.ru/20220509/mariupol-1787617466.html

У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь

У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь - РИА Новости, 09.05.2022

У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь

Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:42

2022-05-09T11:42

2022-05-09T13:17

день победы — 2022

мариуполь

донбасс

единая россия

мгер

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия"."У памятника "Жертвам фашизма" в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. "Единая Россия" помогает восстанавливать мемориалы воинской славы на Донбассе. Привести этот памятник в порядок активистам партии, МГЕР и Волонтерской роты помогали мирные жители. Последний раз горожане отмечали день Великой Победы 8 лет назад",- говорится в сообщении.Также волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента Воину-освободителю Донбасса. Это самая большая в мире георгиевская лента, отметили единороссы."В эти дни "Единая Россия" проводит на Донбассе и в освобожденных территориях акцию "Георгиевская ленточка" и раздает символ Победы жителям городов и посёлков", - добавили в партии.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/donbass-1787612327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донбасс, единая россия, мгер, в мире