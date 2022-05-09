https://ria.ru/20220509/mariupol-1787617466.html
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь - РИА Новости, 09.05.2022
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь
Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:42
2022-05-09T11:42
2022-05-09T13:17
день победы — 2022
мариуполь
донбасс
единая россия
мгер
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия"."У памятника "Жертвам фашизма" в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. "Единая Россия" помогает восстанавливать мемориалы воинской славы на Донбассе. Привести этот памятник в порядок активистам партии, МГЕР и Волонтерской роты помогали мирные жители. Последний раз горожане отмечали день Великой Победы 8 лет назад",- говорится в сообщении.Также волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли ее до монумента Воину-освободителю Донбасса. Это самая большая в мире георгиевская лента, отметили единороссы."В эти дни "Единая Россия" проводит на Донбассе и в освобожденных территориях акцию "Георгиевская ленточка" и раздает символ Победы жителям городов и посёлков", - добавили в партии.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/donbass-1787612327.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мариуполь, донбасс, единая россия, мгер, в мире
11:42 09.05.2022 (обновлено: 13:17 09.05.2022)
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе зажгли вечный огонь
У памятника жертвам фашизма в Мариуполе в День Победы зажгли вечный огонь