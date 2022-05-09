13:28 09.05.2022 (обновлено: 16:54 09.05.2022)
Лукашенко заявил, что Минск всячески будет поддерживать Россию
Президент Лукашенко заявил, что Минск всячески будет поддерживать Россию
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не имеют права не поддерживать Россию, страны всегда были вместе, у Запада не получится разъединить их.
Он отметил, что Минск будет Россию "всячески поддерживать".
Лукашенко обратился к странам Запада, риторически спросив, "не пора ли услышать друг друга и остановиться?". "Ведь никто из вас не хочет войны, но европейские столицы сделали все, чтобы она состоялась. Сейчас уже ни для кого не секрет, что весь западный мир воюет против России в Украине. А нас упрекают в том, что мы поддерживаем Россию", - сказал он.
Президент Белоруссии заметил, что "не нужны никакие резолюции ООН, чтобы понять, что раз ты поставляешь кому-то оружие, продаешь или просто даришь, как сейчас в Украине, если ты толпами поставляешь туда наемников, поддерживаешь в этой гибридной информационной войне, то ты далеко не сторонний наблюдатель".
"И не надо переводить стрелки на нас. Около 50 государств сплотились сегодня на Западе против одной России. Поэтому нас упрекать не надо, потому что мы одни с Россией. Нас не 50. Хочу, чтобы все меня еще раз на Западе услышали: белорусы не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать", - подчеркнул Лукашенко.