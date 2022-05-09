Рейтинг@Mail.ru
Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787626493.html
Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко
Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2022
Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься, поскольку на Западе уже "поделили" Украину на части. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:53
2022-05-09T16:54
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787668859_0:144:3030:1848_1920x0_80_0_0_96806c0bde374c0ca7652112c0b22014.jpg
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься, поскольку на Западе уже "поделили" Украину на части."Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.По его словам, на Западе "уже поделили ее на части".Беларусь будет всячески поддерживать Россию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко."Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы, обращаясь к западным странам.Он отметил, что Минск будет Россию "всячески поддерживать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787115539.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787668859_0:202:2461:2048_1920x0_80_0_0_243f1df42689f74894f383ab350e6774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:53 09.05.2022 (обновлено: 16:54 09.05.2022)
 
Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко призвал Киев задуматься: Запад уже поделил Украину на части

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься, поскольку на Западе уже "поделили" Украину на части.
"Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 21:58
Жители ДНР и ЛНР не захотят вернуться в состав Украины, заявил Лукашенко
По его словам, на Западе "уже поделили ее на части".
Беларусь будет всячески поддерживать Россию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы, обращаясь к западным странам.
Он отметил, что Минск будет Россию "всячески поддерживать".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:53Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что важно как можно скорее остановить конфликт на Украине
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала