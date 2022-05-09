https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787626493.html

Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко

Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2022

Запад уже поделил Украину на части, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься, поскольку на Западе уже "поделили" Украину на части. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:53

2022-05-09T15:53

2022-05-09T16:54

в мире

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься, поскольку на Западе уже "поделили" Украину на части."Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.По его словам, на Западе "уже поделили ее на части".Беларусь будет всячески поддерживать Россию, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко."Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы, обращаясь к западным странам.Он отметил, что Минск будет Россию "всячески поддерживать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787115539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, украина, россия, ситуация в днр и лнр