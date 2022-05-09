https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787584163.html

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что официальный Минск не устанет напоминать Европе, кто поставил... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:21

2022-05-09T07:21

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что официальный Минск не устанет напоминать Европе, кто поставил точку во Второй мировой войне.Там отмечается, что "Беларусь помнит своих героев - тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года"."Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, "этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям".Лукашенко также пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.

https://ria.ru/20220509/veteran-1787583113.html

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Максим Горбачев

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