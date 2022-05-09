https://ria.ru/20220509/lotoshino-1787635849.html

Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино

Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино - РИА Новости, 09.05.2022

Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:20

2022-05-09T13:20

2022-05-09T18:25

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

день победы

новости подмосковья

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино, сообщили в пресс-службе главы региона."Девятого мая, в день 77-й годовщины Победы, губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками поисковых отрядов и юнармейцами в Сквере Победы "Освобождение" в Лотошино возложил цветы к Мемориалу павшим войнам", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, здесь увековечены имена 3755 жителей всех деревень и сел округа. Лотошино три месяца находилось в оккупации - за это время фашисты убили тысячи жителей и стерли с лица земли больше 120 из 146 населенных пунктов округа.Воробьев в понедельник пообщался с юными поисковиками, которые участвуют в экспедиции в селе Микулино, где в начале мая были обнаружены останки 102 мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1941 году, добавили в сообщении."Каждый год в рамках "Вахты памяти" мы открываем поисковый сезон. Порядка 120 команд работает в разных муниципалитетах. Хочу поблагодарить всех, кто возглавляет эти группы. Движение работает не одно десятилетие. Наша главная задача - сохранить память. И над этим работает большое количество людей в разных уголках Подмосковья", - приводят слова главы региона в пресс-службе.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), день победы