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Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино
Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:20
2022-05-09T13:20
2022-05-09T18:25
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
день победы
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино, сообщили в пресс-службе главы региона."Девятого мая, в день 77-й годовщины Победы, губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками поисковых отрядов и юнармейцами в Сквере Победы "Освобождение" в Лотошино возложил цветы к Мемориалу павшим войнам", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, здесь увековечены имена 3755 жителей всех деревень и сел округа. Лотошино три месяца находилось в оккупации - за это время фашисты убили тысячи жителей и стерли с лица земли больше 120 из 146 населенных пунктов округа.Воробьев в понедельник пообщался с юными поисковиками, которые участвуют в экспедиции в селе Микулино, где в начале мая были обнаружены останки 102 мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1941 году, добавили в сообщении."Каждый год в рамках "Вахты памяти" мы открываем поисковый сезон. Порядка 120 команд работает в разных муниципалитетах. Хочу поблагодарить всех, кто возглавляет эти группы. Движение работает не одно десятилетие. Наша главная задача - сохранить память. И над этим работает большое количество людей в разных уголках Подмосковья", - приводят слова главы региона в пресс-службе.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), день победы
13:20 09.05.2022 (обновлено: 18:25 09.05.2022)
Глава Подмосковья возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино
Глава Подмосковья Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Девятого мая, в день 77-й годовщины Победы, губернатор Московской области Андрей Воробьев
вместе с участниками поисковых отрядов и юнармейцами в Сквере Победы "Освобождение" в Лотошино возложил цветы к Мемориалу павшим войнам", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, здесь увековечены имена 3755 жителей всех деревень и сел округа. Лотошино три месяца находилось в оккупации - за это время фашисты убили тысячи жителей и стерли с лица земли больше 120 из 146 населенных пунктов округа.
Воробьев в понедельник пообщался с юными поисковиками, которые участвуют в экспедиции в селе Микулино, где в начале мая были обнаружены останки 102 мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами в 1941 году, добавили в сообщении.
"Каждый год в рамках "Вахты памяти" мы открываем поисковый сезон. Порядка 120 команд работает в разных муниципалитетах. Хочу поблагодарить всех, кто возглавляет эти группы. Движение работает не одно десятилетие. Наша главная задача - сохранить память. И над этим работает большое количество людей в разных уголках Подмосковья", - приводят слова главы региона в пресс-службе.