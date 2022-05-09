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Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/lnr-1787600416.html
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли семь человек личного состава, один сложил оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:16
2022-05-09T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли семь человек личного состава, один сложил оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: семь человек личного состав... один военнослужащий ВСУ принял правильное решение, сложил оружие и тем самым сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Сообщается, что украинские войска потеряли один бронетранспортер и пять единиц автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, лнр, украина
10:16 09.05.2022
 
Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки

ЛНР: украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли семь человек личного состава, один сложил оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: семь человек личного состав... один военнослужащий ВСУ принял правильное решение, сложил оружие и тем самым сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Сообщается, что украинские войска потеряли один бронетранспортер и пять единиц автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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