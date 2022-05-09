https://ria.ru/20220509/lnr-1787600416.html

Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки

Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска потеряли семь человек личного состава за сутки

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли семь человек личного состава, один сложил оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:16

2022-05-09T10:16

2022-05-09T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782035775_0:231:3209:2037_1920x0_80_0_0_3a0679cdabcba10b8c46451cb16c1544.jpg

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли семь человек личного состава, один сложил оружие, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: семь человек личного состав... один военнослужащий ВСУ принял правильное решение, сложил оружие и тем самым сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Сообщается, что украинские войска потеряли один бронетранспортер и пять единиц автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/voda-1787592090.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, украина