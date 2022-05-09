01:05 09.05.2022 (обновлено: 01:33 09.05.2022)
Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, заявил посол ЛНР
Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска
© AP Photo / Sergei ChuzavkovВСУ
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске, в настоящее время идут бои за этот город, а также за соседний Северодонецк.
"Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, в ЛНР "союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск". "На Северодонецк идет наступление. Весь пригород и населенные пункты с востока от города зачищены от боевиков. На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению", - написал посол.
Активные бои продолжаются в Приволье, Шепилове и Белогоровке, добавил Мирошник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.