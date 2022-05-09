https://ria.ru/20220509/lisichansk-1787573299.html

Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, заявил посол ЛНР

Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 09.05.2022

Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, заявил посол ЛНР

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске, в настоящее время идут бои за этот город, а также за РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:05

2022-05-09T01:05

2022-05-09T01:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске, в настоящее время идут бои за этот город, а также за соседний Северодонецк.По его словам, в ЛНР "союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск". "На Северодонецк идет наступление. Весь пригород и населенные пункты с востока от города зачищены от боевиков. На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению", - написал посол.Активные бои продолжаются в Приволье, Шепилове и Белогоровке, добавил Мирошник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/evakuatsiya-1787568060.html

https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина