https://ria.ru/20220509/lekarstva-1787593147.html
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.05.2022
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:29
2022-05-09T09:29
2022-05-09T09:33
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Нормализовалась", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
09:29 09.05.2022 (обновлено: 09:33 09.05.2022)
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России нормализовалась