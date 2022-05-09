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Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.05.2022
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Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.05.2022
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:29
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общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Нормализовалась", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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общество, россия, михаил мурашко
09:29 09.05.2022 (обновлено: 09:33 09.05.2022)
 
Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко

Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России нормализовалась

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Нормализовалась", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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