https://ria.ru/20220509/lekarstva-1787593147.html

Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко

Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.05.2022

Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил Мурашко

Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:29

2022-05-09T09:29

2022-05-09T09:33

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация с лекарствами в России нормализовалась, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Нормализовалась", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко