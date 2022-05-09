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Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского
Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского - РИА Новости, 09.05.2022
Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского
Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:41
2022-05-09T16:41
2022-05-09T16:41
день победы — 2022
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали в Великой Отечественной войне.В пресс-службе ЛДПР сообщили РИА Новости, что на фотографиях - Петр Павлович Макаров – дядя Жириновского по матери, который погиб в ноябре 1941 года под Москвой. "Он из тех, кого называют панфиловцами", - говорил сам Жириновский о нем, отметили в пресс-службе.Также среди них - Василий Павлович Макаров, второй брат матери Жириновского, и Леонид Богомаз – двоюродный брат основателя ЛДПР. Богомаз участвовал в войне и дожил до 90 лет, уточнили в пресс-службе либерал-демократов.Ранее утром парад на Красной площади посетили врио председателя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД от фракции Борис Чернышов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис чернышов (депутат), москва, лдпр, госдума рф, день победы, общество
Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского
Представители ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского