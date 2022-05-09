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Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского - РИА Новости, 09.05.2022
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Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского
Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского - РИА Новости, 09.05.2022
Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского
Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:41
2022-05-09T16:41
день победы — 2022
борис чернышов (депутат)
москва
лдпр
госдума рф
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали в Великой Отечественной войне.В пресс-службе ЛДПР сообщили РИА Новости, что на фотографиях - Петр Павлович Макаров – дядя Жириновского по матери, который погиб в ноябре 1941 года под Москвой. "Он из тех, кого называют панфиловцами", - говорил сам Жириновский о нем, отметили в пресс-службе.Также среди них - Василий Павлович Макаров, второй брат матери Жириновского, и Леонид Богомаз – двоюродный брат основателя ЛДПР. Богомаз участвовал в войне и дожил до 90 лет, уточнили в пресс-службе либерал-демократов.Ранее утром парад на Красной площади посетили врио председателя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД от фракции Борис Чернышов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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борис чернышов (депутат), москва, лдпр, госдума рф, день победы, общество
16:41 09.05.2022
 
Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского

Представители ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе ЛДПР сообщили РИА Новости, что на фотографиях - Петр Павлович Макаров – дядя Жириновского по матери, который погиб в ноябре 1941 года под Москвой. "Он из тех, кого называют панфиловцами", - говорил сам Жириновский о нем, отметили в пресс-службе.
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка"
Также среди них - Василий Павлович Макаров, второй брат матери Жириновского, и Леонид Богомаз – двоюродный брат основателя ЛДПР. Богомаз участвовал в войне и дожил до 90 лет, уточнили в пресс-службе либерал-демократов.
Ранее утром парад на Красной площади посетили врио председателя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД от фракции Борис Чернышов.
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