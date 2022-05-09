https://ria.ru/20220509/ldpr-1787667575.html

Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского

Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского - РИА Новости, 09.05.2022

Члены ЛДПР вышли на "Бессмертный полк" с портретами родных Жириновского

Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:41

2022-05-09T16:41

2022-05-09T16:41

день победы — 2022

борис чернышов (депутат)

москва

лдпр

госдума рф

день победы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661823_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_3f3961d3e5d5dbd4b74c23537782d5d5.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители ЛДПР участвуют в акции "Бессмертный полк" с портретами родственников основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которые участвовали в Великой Отечественной войне.В пресс-службе ЛДПР сообщили РИА Новости, что на фотографиях - Петр Павлович Макаров – дядя Жириновского по матери, который погиб в ноябре 1941 года под Москвой. "Он из тех, кого называют панфиловцами", - говорил сам Жириновский о нем, отметили в пресс-службе.Также среди них - Василий Павлович Макаров, второй брат матери Жириновского, и Леонид Богомаз – двоюродный брат основателя ЛДПР. Богомаз участвовал в войне и дожил до 90 лет, уточнили в пресс-службе либерал-демократов.Ранее утром парад на Красной площади посетили врио председателя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД от фракции Борис Чернышов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/sobyanin-1787664070.html

https://ria.ru/20220509/zabaykale-1787657698.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

борис чернышов (депутат), москва, лдпр, госдума рф, день победы, общество