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МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список - РИА Новости, 09.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220509/latviya-1787655754.html
МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список
МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список - РИА Новости, 09.05.2022
МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список
Латвия на неопределенный срок запретила въезд Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:18
2022-05-09T15:18
культура
новости культуры
филипп киркоров
владимир винокур
латвия
россия
евгений петросян
ирина винер-усманова
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевичс в Twitter.Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html
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новости культуры, филипп киркоров, владимир винокур, латвия, россия, евгений петросян, ирина винер-усманова
15:18 09.05.2022
 
МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список

Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Петросяну, Винокуру и Винер-Усмановой

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига, Латвия
Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевичс в Twitter.
Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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КультураНовости культурыФилипп КиркоровВладимир ВинокурЛатвияРоссияЕвгений ПетросянИрина Винер-Усманова
 
 
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