https://ria.ru/20220509/latviya-1787655754.html

МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список

МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список - РИА Новости, 09.05.2022

МИД Латвии внес Киркорова, Петросяна и Винокура в черный список

Латвия на неопределенный срок запретила въезд Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:18

2022-05-09T15:18

2022-05-09T15:18

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Латвия на неопределенный срок запретила въезд Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевичс в Twitter.Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, филипп киркоров, владимир винокур, латвия, россия, евгений петросян, ирина винер-усманова