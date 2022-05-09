https://ria.ru/20220509/kuzbass-1787625993.html

Губернатор Кузбасса принял участие в шествии "Бессмертного полка"

Губернатор Кузбасса принял участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

Губернатор Кузбасса принял участие в шествии "Бессмертного полка"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда, рядового участника Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:24

2022-05-09T12:24

2022-05-09T12:24

день победы — 2022

общество

сергей цивилев

ржев

день победы

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КЕМЕРОВО, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда, рядового участника Великой Отечественной войны, следует из сообщения и видео, размещенного в Telegram-канале главы региона."Глава Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в шествии, держа в руках портрет своего деда - Семена Ивановича Цивилева, участника Великой Отечественной войны, который ушел на фронт в 1942 году в возрасте 38 лет. Воевал рядовым солдатом, сапером. Участвовал в боевых действиях под Ржевом. С войны вернулся с почетной солдатской медалью - "За отвагу", – написал Цивилев.Шествие "Бессмертного полка" прошло во всех территориях Кузбасса.Как уточнили в пресс-службе администрации правительства региона, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие почти 440 тысяч жителей Кузбасса.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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ржев

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Дарья Буймова

общество, сергей цивилев, ржев, день победы