https://ria.ru/20220509/kupyansk-1787670201.html
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города - РИА Новости, 09.05.2022
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города
День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:03
2022-05-09T17:03
2022-05-09T17:03
день победы — 2022
в мире
харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить родной город в целости и сохранности, заявил мэр Геннадий Мацегора на праздновании 9 мая."Сегодня, в этот праздничный день, День Победы, считаю наш двойной праздник - то, что мы смогли оказаться людьми смелыми, находчивыми, и даже ваше появление здесь - это уже поступок", - сказал Мацегора.По его словам, было много информационных выбросов о бегстве властей и жителей Купянска, но участие жителей в праздновании Дня Победы доказало обратное.Мэр также отметил, что ситуация в городе полностью под контролем, а предприятия, учебные заведения и больницы не повреждены.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/veterany-1787662346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города
Мэр Купянска в Харьковской области Мацегора назвал 9 Мая двойным праздником для города
КУПЯНСК (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить родной город в целости и сохранности, заявил мэр Геннадий Мацегора на праздновании 9 мая.
"Сегодня, в этот праздничный день, День Победы, считаю наш двойной праздник - то, что мы смогли оказаться людьми смелыми, находчивыми, и даже ваше появление здесь - это уже поступок", - сказал Мацегора.
По его словам, было много информационных выбросов о бегстве властей и жителей Купянска, но участие жителей в праздновании Дня Победы доказало обратное.
Мэр также отметил, что ситуация в городе полностью под контролем, а предприятия, учебные заведения и больницы не повреждены.