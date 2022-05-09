https://ria.ru/20220509/kupyansk-1787670201.html

Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города

Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города - РИА Новости, 09.05.2022

Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города

День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:03

2022-05-09T17:03

2022-05-09T17:03

день победы — 2022

в мире

харьковская область

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КУПЯНСК (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить родной город в целости и сохранности, заявил мэр Геннадий Мацегора на праздновании 9 мая."Сегодня, в этот праздничный день, День Победы, считаю наш двойной праздник - то, что мы смогли оказаться людьми смелыми, находчивыми, и даже ваше появление здесь - это уже поступок", - сказал Мацегора.По его словам, было много информационных выбросов о бегстве властей и жителей Купянска, но участие жителей в праздновании Дня Победы доказало обратное.Мэр также отметил, что ситуация в городе полностью под контролем, а предприятия, учебные заведения и больницы не повреждены.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/veterany-1787662346.html

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харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область