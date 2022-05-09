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Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/kupyansk-1787670201.html
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города - РИА Новости, 09.05.2022
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города
День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:03
2022-05-09T17:03
день победы — 2022
в мире
харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить родной город в целости и сохранности, заявил мэр Геннадий Мацегора на праздновании 9 мая."Сегодня, в этот праздничный день, День Победы, считаю наш двойной праздник - то, что мы смогли оказаться людьми смелыми, находчивыми, и даже ваше появление здесь - это уже поступок", - сказал Мацегора.По его словам, было много информационных выбросов о бегстве властей и жителей Купянска, но участие жителей в праздновании Дня Победы доказало обратное.Мэр также отметил, что ситуация в городе полностью под контролем, а предприятия, учебные заведения и больницы не повреждены.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/veterany-1787662346.html
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в мире, харьковская область
17:03 09.05.2022
 
Мэр Купянска назвал 9 Мая двойным праздником для города

Мэр Купянска в Харьковской области Мацегора назвал 9 Мая двойным праздником для города

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы на освобождённых территориях Харьковской области
Празднование Дня Победы на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Празднование Дня Победы на освобождённых территориях Харьковской области
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КУПЯНСК (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. День Победы стал двойным праздником для Купянска Харьковской области Украины, так как его жителям удалось с помощью российских военных выстоять и сохранить родной город в целости и сохранности, заявил мэр Геннадий Мацегора на праздновании 9 мая.
"Сегодня, в этот праздничный день, День Победы, считаю наш двойной праздник - то, что мы смогли оказаться людьми смелыми, находчивыми, и даже ваше появление здесь - это уже поступок", - сказал Мацегора.
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По его словам, было много информационных выбросов о бегстве властей и жителей Купянска, но участие жителей в праздновании Дня Победы доказало обратное.
Мэр также отметил, что ситуация в городе полностью под контролем, а предприятия, учебные заведения и больницы не повреждены.
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