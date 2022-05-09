https://ria.ru/20220509/krym-1787648196.html

"Бессмертный полк" в Симферополе собрал 40 тысяч человек

"Бессмертный полк" в Симферополе собрал 40 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022

"Бессмертный полк" в Симферополе собрал 40 тысяч человек

Более 40 тысяч горожан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Симферополе, более 30 тысяч – в Севастополе, сообщили власти. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:38

2022-05-09T14:38

2022-05-09T14:38

день победы — 2022

общество

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

симферополь

севастополь

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Более 40 тысяч горожан приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Симферополе, более 30 тысяч – в Севастополе, сообщили власти.В Симферополе в шествии принял участие глава Крым Сергей Аксенов и глава парламента Владимир Константинов."В этом году в рядах "Бессмертного полка прошли миллионы людей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий по всей стране. Я и мои близкие несли портреты моих дедов и бабушек". – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Владимир Константинов нес на акции портрет своего отца. По данным городской администрации Симферополя, в акции приняли участие более 40 тысяч человек.По улицам Севастополя прошли участники массового шествия в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" – по данным правительства, более 30 тысяч человек.В шествии принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что нес портрет заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Николаевича Палия, который погиб в Мариуполе.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/aksenov-1787596744.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир константинов, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, симферополь, севастополь, мариуполь