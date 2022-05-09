https://ria.ru/20220509/kosmonavty-1787571573.html

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы, видео опубликовал "Роскосмос". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:29

2022-05-09T00:29

2022-05-09T00:29

день победы — 2022

общество

россия

день победы

роскосмос

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы, видео опубликовал "Роскосмос"."Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны", - сказал Артемьев.Матвеев заявил, что в те суровые времена в полной мере проявились главные качества нашего народа: отвага, мужество, духовная сила, воинская доблесть и готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости.По словам Артемьева, именно благодаря Победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля."Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день – мы непобедимы", - сказал он.Артемьев отдельно обратился к военным, пожелав им успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России."С праздником вас, за нашу Победу, слава России!" - завершил он.

https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, день победы, роскосмос