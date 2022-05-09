Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы
Космонавт Олег Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы, видео опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны", - сказал Артемьев.
Матвеев заявил, что в те суровые времена в полной мере проявились главные качества нашего народа: отвага, мужество, духовная сила, воинская доблесть и готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости.
"Сегодня, спустя 77 лет, мы помним, что именно наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки смогли сплотиться вместе против фашизма, оказать сопротивление, превозмочь и победить врага. В наших сердцах сохранится память об их беспримерном подвиге, давшем нашему народу и всей планете надежду на мирную жизнь", - продолжил Корсаков.
По словам Артемьева, именно благодаря Победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля.
"Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день – мы непобедимы", - сказал он.
Артемьев отдельно обратился к военным, пожелав им успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России.
"С праздником вас, за нашу Победу, слава России!" - завершил он.