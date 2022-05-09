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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы, видео опубликовал "Роскосмос". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:29
2022-05-09T00:29
день победы — 2022
общество
россия
день победы
роскосмос
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы, видео опубликовал "Роскосмос"."Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны", - сказал Артемьев.Матвеев заявил, что в те суровые времена в полной мере проявились главные качества нашего народа: отвага, мужество, духовная сила, воинская доблесть и готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости.По словам Артемьева, именно благодаря Победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля."Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день – мы непобедимы", - сказал он.Артемьев отдельно обратился к военным, пожелав им успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России."С праздником вас, за нашу Победу, слава России!" - завершил он.
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общество, россия, день победы, роскосмос
00:29 09.05.2022
 
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы

© Фото : страница космонавта Олега Артемьева во ВКонтактеКосмонавт Олег Артемьев
Космонавт Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : страница космонавта Олега Артемьева во ВКонтакте
Космонавт Олег Артемьев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы, видео опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны", - сказал Артемьев.
Матвеев заявил, что в те суровые времена в полной мере проявились главные качества нашего народа: отвага, мужество, духовная сила, воинская доблесть и готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости.
"Сегодня, спустя 77 лет, мы помним, что именно наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки смогли сплотиться вместе против фашизма, оказать сопротивление, превозмочь и победить врага. В наших сердцах сохранится память об их беспримерном подвиге, давшем нашему народу и всей планете надежду на мирную жизнь", - продолжил Корсаков.
По словам Артемьева, именно благодаря Победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля.
"Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день – мы непобедимы", - сказал он.
Артемьев отдельно обратился к военным, пожелав им успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России.
"С праздником вас, за нашу Победу, слава России!" - завершил он.
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