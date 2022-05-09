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Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
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Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ
Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:30
2022-05-09T06:30
в мире
япония
китай
сенкаку
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщает телеканал NHK.Утром корабли зашли в район указанных островов, на которые претендует Китай, и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Для обеспечения безопасности японских рыбаков национальная служба безопасности на море направила в этот район патрульные корабли, а также призывает суда КНР покинуть территориальные воды Японии.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. В Токио утверждают, что японская сторона занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Со своей стороны, Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.
https://ria.ru/20220509/ucheniya-1787580853.html
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в мире, япония, китай, сенкаку
06:30 09.05.2022
 
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ

NHK: два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВМС Китая
ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВМС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщает телеканал NHK.
Утром корабли зашли в район указанных островов, на которые претендует Китай, и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Для обеспечения безопасности японских рыбаков национальная служба безопасности на море направила в этот район патрульные корабли, а также призывает суда КНР покинуть территориальные воды Японии.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. В Токио утверждают, что японская сторона занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.
На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Со своей стороны, Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.
ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня
 
В миреЯпонияКитайСенкаку
 
 
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