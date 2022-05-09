https://ria.ru/20220509/korabli-1787582603.html

Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ

Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022

Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ

Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T06:30

2022-05-09T06:30

2022-05-09T06:30

в мире

япония

китай

сенкаку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152671/84/1526718472_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_f6519d6664da8144312dd2ed349996bf.jpg

ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщает телеканал NHK.Утром корабли зашли в район указанных островов, на которые претендует Китай, и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Для обеспечения безопасности японских рыбаков национальная служба безопасности на море направила в этот район патрульные корабли, а также призывает суда КНР покинуть территориальные воды Японии.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. В Токио утверждают, что японская сторона занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Со своей стороны, Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20220509/ucheniya-1787580853.html

япония

китай

сенкаку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, китай, сенкаку