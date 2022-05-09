Рейтинг@Mail.ru
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/komanda-1787575094.html
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии
Алан Гаглоев, который, по предварительным данным, лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, заявил, что намерен формировать новую команду на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:41
2022-05-09T01:41
южная осетия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_88fe3a3c1be55dad4d39e1983af3bedc.jpg
ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Алан Гаглоев, который, по предварительным данным, лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, заявил, что намерен формировать новую команду на посту главы республики.По данным ЦИК Южной Осетии после обработки 18% протоколов, Гаглоев набирает 59,22% голосов, а действующий президент Анатолий Бибилов – 37%. Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы."Будем формировать новую команду", – сказал Гаглоев журналистам, отвечая на вопрос о первых планах в должности президента.
https://ria.ru/20220508/vybory-1787568576.html
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_bde4d202ea1cf5ef8e7aef417760090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная осетия, в мире
01:41 09.05.2022
 
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии

Алан Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Алан Гаглоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Алан Гаглоев, который, по предварительным данным, лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, заявил, что намерен формировать новую команду на посту главы республики.
По данным ЦИК Южной Осетии после обработки 18% протоколов, Гаглоев набирает 59,22% голосов, а действующий президент Анатолий Бибилов – 37%. Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы.
Люди на выборах главы республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 23:28
Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщил наблюдатель от России
"Будем формировать новую команду", – сказал Гаглоев журналистам, отвечая на вопрос о первых планах в должности президента.
 
Южная ОсетияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала