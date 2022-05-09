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Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии
Алан Гаглоев, который, по предварительным данным, лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, заявил, что намерен формировать новую команду на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:41
2022-05-09T01:41
2022-05-09T01:41
южная осетия
в мире
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ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Алан Гаглоев, который, по предварительным данным, лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, заявил, что намерен формировать новую команду на посту главы республики.По данным ЦИК Южной Осетии после обработки 18% протоколов, Гаглоев набирает 59,22% голосов, а действующий президент Анатолий Бибилов – 37%. Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы."Будем формировать новую команду", – сказал Гаглоев журналистам, отвечая на вопрос о первых планах в должности президента.
https://ria.ru/20220508/vybory-1787568576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, в мире
Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии
Алан Гаглоев намерен формировать новую команду на посту президента Южной Осетии