https://ria.ru/20220509/kitay-1787678126.html

Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая

Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая - РИА Новости, 09.05.2022

Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая

Акции "Бессмертный полк" в понедельник прошли в городах Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:58

2022-05-09T17:58

2022-05-09T17:58

день победы — 2022

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акция "бессмертный полк"

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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" в понедельник прошли в городах Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань, говорится в сообщении генконсульства России в Гуанчжоу."Несмотря на то, что в этом году в связи с жесткими антиковидными мерами местных властей формат мероприятий был значительно ограничен, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие несколько десятков соотечественников, а также граждане некоторых государств СНГ", - говорится в заявлении дипмиссии.Сообщается, что участники пронесли в указанных южнокитайских городах портреты родственников, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, снг, день победы, китай, акция "бессмертный полк"