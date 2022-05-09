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Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая - РИА Новости, 09.05.2022
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Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая
Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая - РИА Новости, 09.05.2022
Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая
Акции "Бессмертный полк" в понедельник прошли в городах Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:58
2022-05-09T17:58
день победы — 2022
в мире
снг
день победы
китай
акция "бессмертный полк"
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" в понедельник прошли в городах Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань, говорится в сообщении генконсульства России в Гуанчжоу."Несмотря на то, что в этом году в связи с жесткими антиковидными мерами местных властей формат мероприятий был значительно ограничен, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие несколько десятков соотечественников, а также граждане некоторых государств СНГ", - говорится в заявлении дипмиссии.Сообщается, что участники пронесли в указанных южнокитайских городах портреты родственников, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу.
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в мире, снг, день победы, китай, акция "бессмертный полк"
17:58 09.05.2022
 
Акции "Бессмертный полк" прошли в трех городах на юге Китая

Акции "Бессмертный полк" прошли в городах на юге Китая — в провинциях Гуандун и Гуанчжоу

© РИА Новости / Анна РаткоглоУчастники акции "Бессмертный полк" в Китае
Участники акции Бессмертный полк в Китае - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Участники акции "Бессмертный полк" в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" в понедельник прошли в городах Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань, говорится в сообщении генконсульства России в Гуанчжоу.
"Несмотря на то, что в этом году в связи с жесткими антиковидными мерами местных властей формат мероприятий был значительно ограничен, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие несколько десятков соотечественников, а также граждане некоторых государств СНГ", - говорится в заявлении дипмиссии.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:31
Акция "Бессмертный полк"
Сообщается, что участники пронесли в указанных южнокитайских городах портреты родственников, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу.
 
День Победы — 2022В миреСНГДень ПобедыКитайАкция "Бессмертный полк"
 
 
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