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Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку" - РИА Новости, 09.05.2022
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Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку"
Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку" - РИА Новости, 09.05.2022
Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку"
В Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:10
2022-05-09T04:10
в мире
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее в государственной китайской газете Global Times была опубликована статья, в которой говорится о том, что Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах". По мнению обозревателей издания, Запад во главе с США никогда не сможет принять существования чего-то, "непохожего на себя"."В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден - и он находится не на Востоке. Прежние западные империи - от Римской до Британской - также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как заметил сенатор, США и их союзники совсем недавно обнаружили это в Ираке, Сирии, а также в Афганистане, откуда "позорно и символично бежали", за 20 лет не сумев подломить эту страну "под себя"."История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит", - резюмировал он.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html
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в мире, владимир путин, китай, россия, украина, сша
04:10 09.05.2022
 
Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку"

Сенатор Пушков: в Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в государственной китайской газете Global Times была опубликована статья, в которой говорится о том, что Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах". По мнению обозревателей издания, Запад во главе с США никогда не сможет принять существования чего-то, "непохожего на себя".
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Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден - и он находится не на Востоке. Прежние западные империи - от Римской до Британской - также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заметил сенатор, США и их союзники совсем недавно обнаружили это в Ираке, Сирии, а также в Афганистане, откуда "позорно и символично бежали", за 20 лет не сумев подломить эту страну "под себя".
"История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит", - резюмировал он.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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