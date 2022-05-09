https://ria.ru/20220509/kitay-1787578787.html

Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку"

Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку" - РИА Новости, 09.05.2022

Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку"

В Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:10

2022-05-09T04:10

2022-05-09T04:10

в мире

владимир путин

китай

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_50f650868a667f335dfd5eeb8d55203d.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее в государственной китайской газете Global Times была опубликована статья, в которой говорится о том, что Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах". По мнению обозревателей издания, Запад во главе с США никогда не сможет принять существования чего-то, "непохожего на себя"."В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден - и он находится не на Востоке. Прежние западные империи - от Римской до Британской - также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как заметил сенатор, США и их союзники совсем недавно обнаружили это в Ираке, Сирии, а также в Афганистане, откуда "позорно и символично бежали", за 20 лет не сумев подломить эту страну "под себя"."История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит", - резюмировал он.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html

китай

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, китай, россия, украина, сша