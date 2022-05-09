Пушков заявил о подготовке Китая к "высококонфликтному веку"
Сенатор Пушков: в Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Китае готовятся к "высококонфликтному" XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в государственной китайской газете Global Times была опубликована статья, в которой говорится о том, что Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых "врагах". По мнению обозревателей издания, Запад во главе с США никогда не сможет принять существования чего-то, "непохожего на себя".
"В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден - и он находится не на Востоке. Прежние западные империи - от Римской до Британской - также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заметил сенатор, США и их союзники совсем недавно обнаружили это в Ираке, Сирии, а также в Афганистане, откуда "позорно и символично бежали", за 20 лет не сумев подломить эту страну "под себя".
"История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит", - резюмировал он.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.