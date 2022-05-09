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Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Около 25 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:21
2022-05-09T12:21
день победы — 2022
в мире
кишинев
молдавия
игорь додон
владимир воронин
день победы
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, сообщили РИА Новости организаторы.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Колонну сопровождали оркестр, ретро-автомобили и байкеры."В этом году в мероприятии приняли участие около 25 тысяч человек, акция прошла мирно и без происшествий", - сообщили РИА Новости организаторы."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, владимир воронин, день победы
12:21 09.05.2022
 
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк" в День Победы

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, сообщили РИА Новости организаторы.
В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Колонну сопровождали оркестр, ретро-автомобили и байкеры.
"В этом году в мероприятии приняли участие около 25 тысяч человек, акция прошла мирно и без происшествий", - сообщили РИА Новости организаторы.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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