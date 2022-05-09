https://ria.ru/20220509/kishinev-1787625817.html
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Около 25 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:21
2022-05-09T12:21
2022-05-09T12:21
день победы — 2022
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, сообщили РИА Новости организаторы.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Колонну сопровождали оркестр, ретро-автомобили и байкеры."В этом году в мероприятии приняли участие около 25 тысяч человек, акция прошла мирно и без происшествий", - сообщили РИА Новости организаторы."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, владимир воронин, день победы
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Около 25 тысяч жителей Кишинева приняли участие в акции "Бессмертный полк" в День Победы