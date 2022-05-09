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В Кишиневе колонну "Бессмертного полка" возглавили экс-президенты - РИА Новости, 09.05.2022
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В Кишиневе колонну "Бессмертного полка" возглавили экс-президенты
В Кишиневе колонну "Бессмертного полка" возглавили экс-президенты - РИА Новости, 09.05.2022
В Кишиневе колонну "Бессмертного полка" возглавили экс-президенты
День Победы в Молдавии отмечают проведением акции "Бессмертный полк", колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным идет... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:35
2022-05-09T10:35
день победы — 2022
в мире
игорь додон
владимир воронин
россия
молдавия
день победы
томск
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Молдавии отмечают проведением акции "Бессмертный полк", колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным идет маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.Организатором акции выступает национально-координационный комитет "Победа". В акции участвует экс-президент Игорь Додон, экс-президент Владимир Воронин, депутаты блока "Коммунисты и социалисты".Впереди колонны выдвинулись ретро-автомобили, а также небольшой оркестр. Участники колонны скандируют "Победа", в руках у многих портреты родственников, участвовавших в войне, цветы, красные флаги, а также флаги Молдавии.В этом году в республике запрещено ношение георгиевских лент, однако это не всех останавливает. Додон, как обещал ранее, возглавил колонну участником марша с лентой на груди. Вместе с ним ленту надели и многие депутаты парламента.Акция завершится на мемориальном комплексе "Вечность" возложением цветов к Вечному огню."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, игорь додон, владимир воронин, россия, молдавия, день победы, томск
10:35 09.05.2022
 
В Кишиневе колонну "Бессмертного полка" возглавили экс-президенты

В Кишиневе колонну акции "Бессмертный полк" возглавили экс-президенты Воронин и Додон

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Кишиневе
Участники акции Бессмертный полк в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Участники акции "Бессмертный полк" в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Молдавии отмечают проведением акции "Бессмертный полк", колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным идет маршем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции выступает национально-координационный комитет "Победа". В акции участвует экс-президент Игорь Додон, экс-президент Владимир Воронин, депутаты блока "Коммунисты и социалисты".
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
Вчера, 08:51День Победы — 2022
Премьер Молдавии в День Победы призвала всех к сохранению мира
Впереди колонны выдвинулись ретро-автомобили, а также небольшой оркестр. Участники колонны скандируют "Победа", в руках у многих портреты родственников, участвовавших в войне, цветы, красные флаги, а также флаги Молдавии.
В этом году в республике запрещено ношение георгиевских лент, однако это не всех останавливает. Додон, как обещал ранее, возглавил колонну участником марша с лентой на груди. Вместе с ним ленту надели и многие депутаты парламента.
Акция завершится на мемориальном комплексе "Вечность" возложением цветов к Вечному огню.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:13День Победы — 2022
Более полутора тысяч жителей Душанбе приняли участие в "Бессмертном полку"
 
День Победы — 2022В миреИгорь ДодонВладимир ВоронинРоссияМолдавияДень ПобедыТомск
 
 
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