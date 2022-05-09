https://ria.ru/20220509/kiberataka-1787630051.html
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт - РИА Новости, 09.05.2022
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт
Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:47
2022-05-09T12:47
2022-05-09T12:47
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МОСКВА. 9 мар - РИА Новости. Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют.Сайт издания был подвержен хакерской атаке утром 9 мая. На сайте были размещены материалы, направленные против спецоперации РФ на Украине."Сейчас пока не комментируем", - сказал Тодоров.По его словам, как только издание выработает позицию, ее распространят."Извините ещё раз, очень напряжённо", - завершил Тодоров.
https://ria.ru/20220509/rutube-1787605845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт, заявил главный редактор Тодоров
МОСКВА. 9 мар - РИА Новости. Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют.
Сайт издания был подвержен хакерской атаке утром 9 мая. На сайте были размещены материалы, направленные против спецоперации РФ
на Украине
.
"Сейчас пока не комментируем", - сказал Тодоров.
По его словам, как только издание выработает позицию, ее распространят.
"Извините ещё раз, очень напряжённо", - завершил Тодоров.