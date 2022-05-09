https://ria.ru/20220509/kiberataka-1787630051.html

Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт

Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт - РИА Новости, 09.05.2022

Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт

Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:47

2022-05-09T12:47

2022-05-09T12:47

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА. 9 мар - РИА Новости. Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют.Сайт издания был подвержен хакерской атаке утром 9 мая. На сайте были размещены материалы, направленные против спецоперации РФ на Украине."Сейчас пока не комментируем", - сказал Тодоров.По его словам, как только издание выработает позицию, ее распространят."Извините ещё раз, очень напряжённо", - завершил Тодоров.

https://ria.ru/20220509/rutube-1787605845.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина