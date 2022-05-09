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Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт - РИА Новости, 09.05.2022
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Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт - РИА Новости, 09.05.2022
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт
Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:47
2022-05-09T12:47
в мире
россия
украина
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МОСКВА. 9 мар - РИА Новости. Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют.Сайт издания был подвержен хакерской атаке утром 9 мая. На сайте были размещены материалы, направленные против спецоперации РФ на Украине."Сейчас пока не комментируем", - сказал Тодоров.По его словам, как только издание выработает позицию, ее распространят."Извините ещё раз, очень напряжённо", - завершил Тодоров.
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Дарья Буймова
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в мире, россия, украина
12:47 09.05.2022
 
Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт

Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт, заявил главный редактор Тодоров

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 9 мар - РИА Новости. Главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров сообщил РИА Новости, что ситуацию со взломом сайта пока не комментируют.
Сайт издания был подвержен хакерской атаке утром 9 мая. На сайте были размещены материалы, направленные против спецоперации РФ на Украине.
"Сейчас пока не комментируем", - сказал Тодоров.
По его словам, как только издание выработает позицию, ее распространят.
"Извините ещё раз, очень напряжённо", - завершил Тодоров.
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:39
Rutube подвергся хакерской атаке
 
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