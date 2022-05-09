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На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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https://ria.ru/20220509/khmeymim-1787618579.html
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
Военный парад к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, мероприятие прошло РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:43
2022-05-09T11:44
день победы — 2022
махмуд аббас
россия
хмеймим
сирия
вооруженные силы рф
сирийская арабская армия
т-34
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 9 мая - РИА Новости. Военный парад к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, мероприятие прошло при участии министра обороны САР, представителей властей и завершилось пролетом военной авиации.Парад начался со вноса Знамени Победы и Государственного флага Российской Федерации. Далее военный парад принял командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Роман Бердников. В своей речи он поздравил военнослужащих и отметил, что они являются продолжателями дела участников Великой Отечественной войны."Сегодня солдаты и офицеры Вооруженных сил Российской Федерации с честью защищают интересы России в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и в ходе проведения специальной военной операции на Украине, достойно продолжая победные традиции героев фронтовиков. Мы являемся достойными последователями ветеранов - фронтовиков, память о которых передается из поколения в поколение", - сказал Бердников.Среди почетных гостей парада были посол Российской Федерации в САР Александр Ефимов, представители сирийских вооруженных сил, других силовых структур и государственной власти Сирии. Также с торжественной речью выступил министр обороны САР, корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас."Мы с гордостью и почтением отдаем дань памяти той храбрости и тому героизму, который проявил могучий советский народ, сокрушивший дикую агрессию нацистов в Великой Отечественной войне. Сегодня мы отмечаем этот великий праздник на территории базы Хмеймим, сыгравшей огромную роль в авиационной поддержке сирийской армии. Мы осознаем, что истории наших народов тесно переплелись и что впредь нам предстоит идти с вами плечом к плечу навстречу грядущему", - сказал он.После исполнения участниками военного парада государственных гимнов России и Сирии в составе расчетов прошли военнослужащие знаменной группы, роты почетного караула, управления группировки войск, смешанного авиационного полка, мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск, военной полиции, военнослужащих женщин, медицинского отряда специального назначения, зенитно-ракетного полка. Кроме того, в параде приняли военнослужащие ВС САР из Морской академии, разведывательных и штурмовых батальонов. Всего парадным строем по полосе авиабазы прошли более 1,2 тысячи человек.Парад продолжился прохождением более 80 единиц военной техники, его открыл легендарный советский танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны. Современное вооружение и военная техника были представлены бронеавтомобилями "Тигр", "Тайфун-К", бронетранспортерами БТР-82А, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и другими. От Сирийской Арабской Армии с парадом прошли колонны автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.Далее в честь Дня Победы над Латакией совершила пролет авиационная техника ВКС России и ВВС Сирийской Арабской Республики - вертолеты Ми-8, Ка-52 "Аллигатор" и Ми-25. Также участвовали бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, новейшие истребители Су-35С, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты радиолокационного обнаружения А-50, а также военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-38.Парад завершился исполнением военнослужащими песни "Победа" под аккомпанемент военного оркестра.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/parad-1787610759.html
https://ria.ru/20220509/putin-1787589500.html
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хмеймим
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махмуд аббас, россия, хмеймим, сирия, вооруженные силы рф, сирийская арабская армия, т-34, "панцирь-с", ми-8 амтш, день победы, в мире
11:43 09.05.2022 (обновлено: 11:44 09.05.2022)
 
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы

На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад к 77-й годовщине Победы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Парад Победы
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 9 мая - РИА Новости. Военный парад к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, мероприятие прошло при участии министра обороны САР, представителей властей и завершилось пролетом военной авиации.
Парад начался со вноса Знамени Победы и Государственного флага Российской Федерации. Далее военный парад принял командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Роман Бердников. В своей речи он поздравил военнослужащих и отметил, что они являются продолжателями дела участников Великой Отечественной войны.
"Сегодня солдаты и офицеры Вооруженных сил Российской Федерации с честью защищают интересы России в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и в ходе проведения специальной военной операции на Украине, достойно продолжая победные традиции героев фронтовиков. Мы являемся достойными последователями ветеранов - фронтовиков, память о которых передается из поколения в поколение", - сказал Бердников.
Среди почетных гостей парада были посол Российской Федерации в САР Александр Ефимов, представители сирийских вооруженных сил, других силовых структур и государственной власти Сирии. Также с торжественной речью выступил министр обороны САР, корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас.
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"Мы с гордостью и почтением отдаем дань памяти той храбрости и тому героизму, который проявил могучий советский народ, сокрушивший дикую агрессию нацистов в Великой Отечественной войне. Сегодня мы отмечаем этот великий праздник на территории базы Хмеймим, сыгравшей огромную роль в авиационной поддержке сирийской армии. Мы осознаем, что истории наших народов тесно переплелись и что впредь нам предстоит идти с вами плечом к плечу навстречу грядущему", - сказал он.
После исполнения участниками военного парада государственных гимнов России и Сирии в составе расчетов прошли военнослужащие знаменной группы, роты почетного караула, управления группировки войск, смешанного авиационного полка, мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск, военной полиции, военнослужащих женщин, медицинского отряда специального назначения, зенитно-ракетного полка. Кроме того, в параде приняли военнослужащие ВС САР из Морской академии, разведывательных и штурмовых батальонов. Всего парадным строем по полосе авиабазы прошли более 1,2 тысячи человек.
Парад продолжился прохождением более 80 единиц военной техники, его открыл легендарный советский танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны. Современное вооружение и военная техника были представлены бронеавтомобилями "Тигр", "Тайфун-К", бронетранспортерами БТР-82А, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и другими. От Сирийской Арабской Армии с парадом прошли колонны автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.
Далее в честь Дня Победы над Латакией совершила пролет авиационная техника ВКС России и ВВС Сирийской Арабской Республики - вертолеты Ми-8, Ка-52 "Аллигатор" и Ми-25. Также участвовали бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, новейшие истребители Су-35С, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты радиолокационного обнаружения А-50, а также военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-38.
Парад завершился исполнением военнослужащими песни "Победа" под аккомпанемент военного оркестра.
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