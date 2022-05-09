https://ria.ru/20220509/kherson-1787665591.html

В Херсоне прошла панихида у Вечного огня

В Херсоне прошла панихида у Вечного огня - РИА Новости, 09.05.2022

В Херсоне прошла панихида у Вечного огня

Священнослужители православной церкви и жители Херсона провели панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны, участвовавшим в освобождении Херсонщины... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:18

2022-05-09T16:18

2022-05-09T17:53

день победы — 2022

германия

день победы

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херсон

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ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. Священнослужители православной церкви и жители Херсона провели панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны, участвовавшим в освобождении Херсонщины и других территорий бывшего Советского Союза, передает корреспондент РИА Новости."Ежегодно 9 мая духовенство Херсонской епархии Украинской православной церкви совершает панихиду по погибшим в Великой Отечественной войне нашим воинам, нашим прадедам, которые защищали не только Херсонщину, но и всю нашу землю. Мы это богослужение заупокойное проводим независимо, какие события происходят - это для нас очень важно… Важно, чтобы молитва была на своем месте. Чтобы люди, которые хотели бы не только порадоваться и песни попеть, но и могли бы послушать в этом месте и молитву", - рассказал РИА Новости секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко.Тарасенко отметил, что День Победы в православной церкви называют именно Днем Победы, а не "Днем примирения"."На западе его принято называть днем примирения, но это не так - это именно День Победы… Война закончилась не примирением, а конкретно капитуляцией фашистской Германии, поэтому 9 мая и поэтому День Победы", - подчеркнул собеседник агентства.По словам Тарасенко, у сегодняшнего праздника есть и духовный аспект. "Воскрешение Христово - это наш христианский день победы, и 40 дней после воскресения Христова мы поздравляем друг друга с этим днем победы. Именно в том смысле, что Христос воскрес победив грех, победив смерть. Он не примирился с этим всем, он именно одержал победу", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/terror-1787650861.html

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херсон

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Божественная литургия у Вечного огня в Херсоне В Херсоне у Вечного огня прошла божественная литургия памяти воинов Херсонщины, погибших в Великую Отечественную, с участием митрополита Херсонской области УПЦ Московского патриархата Максима Тарасенко. 2022-05-09T16:18 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, день победы, в мире, херсон