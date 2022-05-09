https://ria.ru/20220509/kherson-1787644752.html

В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором"

В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором" - РИА Новости, 09.05.2022

В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "фашистским террором" обстрел 9 мая украинской армией города Херсон. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:17

2022-05-09T14:17

2022-05-09T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

андрей турчак

владимир сальдо

херсонская область

украина

запорожская область

единая россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "фашистским террором" обстрел 9 мая украинской армией города Херсон.Ранее сообщалось, что украинские националисты в День Победы пытались нанести удары по Херсону. Системой ПВО было сбито восемь ракет."Украинская армия и националисты продолжают свой фашистский террор. Они могут воевать только с мирным населением, на другое у них не хватает силенок. Особая благодарность нашим военным, которые гарантируют безопасность освобожденных территорий", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, подобные военные преступления украинских националистов в очередной раз доказывают, что специальная военная операция была начата своевременно, чтобы не допустить дальнейшего разрастания "нацисткой заразы".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220509/kherson-1787621630.html

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херсонская область

украина

запорожская область

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Дарья Буймова

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