В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором"
В Госдуме обстрел Херсона украинскими националистами назвали "фашистским террором"
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "фашистским террором" обстрел 9 мая украинской армией города Херсон.
Ранее сообщалось, что украинские националисты в День Победы пытались нанести удары по Херсону. Системой ПВО было сбито восемь ракет.
"Украинская армия и националисты продолжают свой фашистский террор. Они могут воевать только с мирным населением, на другое у них не хватает силенок. Особая благодарность нашим военным, которые гарантируют безопасность освобожденных территорий", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные военные преступления украинских националистов в очередной раз доказывают, что специальная военная операция была начата своевременно, чтобы не допустить дальнейшего разрастания "нацисткой заразы".
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.