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В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором" - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/kherson-1787644752.html
В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором"
В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором" - РИА Новости, 09.05.2022
В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "фашистским террором" обстрел 9 мая украинской армией города Херсон. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:17
2022-05-09T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
андрей турчак
владимир сальдо
херсонская область
украина
запорожская область
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "фашистским террором" обстрел 9 мая украинской армией города Херсон.Ранее сообщалось, что украинские националисты в День Победы пытались нанести удары по Херсону. Системой ПВО было сбито восемь ракет."Украинская армия и националисты продолжают свой фашистский террор. Они могут воевать только с мирным населением, на другое у них не хватает силенок. Особая благодарность нашим военным, которые гарантируют безопасность освобожденных территорий", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, подобные военные преступления украинских националистов в очередной раз доказывают, что специальная военная операция была начата своевременно, чтобы не допустить дальнейшего разрастания "нацисткой заразы".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220509/kherson-1787621630.html
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херсонская область
украина
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в мире, андрей турчак, владимир сальдо, херсонская область , украина, запорожская область, единая россия, ситуация в днр и лнр
14:17 09.05.2022
 
В Госдуме обстрел Херсона со стороны ВСУ назвали "фашистским террором"

В Госдуме обстрел Херсона украинскими националистами назвали "фашистским террором"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБлокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "фашистским террором" обстрел 9 мая украинской армией города Херсон.
Ранее сообщалось, что украинские националисты в День Победы пытались нанести удары по Херсону. Системой ПВО было сбито восемь ракет.
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:00Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону
"Украинская армия и националисты продолжают свой фашистский террор. Они могут воевать только с мирным населением, на другое у них не хватает силенок. Особая благодарность нашим военным, которые гарантируют безопасность освобожденных территорий", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные военные преступления украинских националистов в очередной раз доказывают, что специальная военная операция была начата своевременно, чтобы не допустить дальнейшего разрастания "нацисткой заразы".
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Акция Бессмертный полк в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:45
В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ТурчакВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаЗапорожская областьЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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