https://ria.ru/20220509/kherson-1787621630.html

Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону

Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону

Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:00

2022-05-09T12:00

2022-05-09T12:19

специальная военная операция на украине

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херсонская область

херсон

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства, у поселка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей — ракеты были направлены на северную часть Херсона.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/polk-1787607249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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