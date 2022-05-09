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Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/kherson-1787621630.html
Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону
Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону
Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:00
2022-05-09T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства, у поселка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей — ракеты были направлены на северную часть Херсона.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/polk-1787607249.html
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в мире, херсонская область , херсон
12:00 09.05.2022 (обновлено: 12:19 09.05.2022)
 
Украинские националисты попытались нанести удары по Херсону

Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБлокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства, у поселка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей — ракеты были направлены на северную часть Херсона.
Акция Бессмертный полк в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 14:08Специальная военная операция на Украине
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