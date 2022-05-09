https://ria.ru/20220509/kherson-1787587789.html

Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России

Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России - РИА Новости, 09.05.2022

Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России

Херсонская область будет стремиться к интеграции с Россией, но проведение каких-либо референдумов пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:33

2022-05-09T08:33

2022-05-09T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Херсонская область будет стремиться к интеграции с Россией, но проведение каких-либо референдумов пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы не планируем проведение референдума и создание республики. Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", — сказал он агентству.По его словам, жители смогут получить российский паспорт и вместе с тем возможность для стабильной социальной помощи и безопасности. Также ранее сообщалось, что в отдельных частях области уже выплачивают пенсии в рублях, практику обещают распространить на весь регион.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. А глава региональной администрации Владимир Сальдо добавил, что регион уже является "неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации".

https://ria.ru/20220508/zhkkh-1787534712.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , россия