https://ria.ru/20220509/kherson-1787587789.html
Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России
Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России - РИА Новости, 09.05.2022
Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России
Херсонская область будет стремиться к интеграции с Россией, но проведение каких-либо референдумов пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:33
2022-05-09T08:33
2022-05-09T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Херсонская область будет стремиться к интеграции с Россией, но проведение каких-либо референдумов пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы не планируем проведение референдума и создание республики. Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", — сказал он агентству.По его словам, жители смогут получить российский паспорт и вместе с тем возможность для стабильной социальной помощи и безопасности. Также ранее сообщалось, что в отдельных частях области уже выплачивают пенсии в рублях, практику обещают распространить на весь регион.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. А глава региональной администрации Владимир Сальдо добавил, что регион уже является "неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации".
https://ria.ru/20220508/zhkkh-1787534712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия
08:33 09.05.2022 (обновлено: 14:54 09.05.2022)
Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России
Власти Херсонской области: мы планируем максимально интегрировать регион в состав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Херсонская область будет стремиться к интеграции с Россией, но проведение каких-либо референдумов пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы не планируем проведение референдума и создание республики. Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", — сказал он агентству.
По его словам, жители смогут получить российский паспорт и вместе с тем возможность для стабильной социальной помощи и безопасности. Также ранее сообщалось, что в отдельных частях области уже выплачивают пенсии в рублях, практику обещают распространить на весь регион.
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области
Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
ранее заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. А глава региональной администрации Владимир Сальдо
добавил, что регион уже является "неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации".