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Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T05:31
2022-05-09T05:32
день победы — 2022
день победы
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства.Он подчеркнул, что Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. "Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать", - указывается в поздравлении."К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!" - отметил ТокаевГлава государства выразил уверенность, что государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество окружит их вниманием и заботой.Президент пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.
https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787577913.html
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день победы, казахстан, в мире
05:31 09.05.2022 (обновлено: 05:32 09.05.2022)
 
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Казахстана Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НУР-СУЛТАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства.
"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на его сайте.
Он подчеркнул, что Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. "Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать", - указывается в поздравлении.
"К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!" - отметил Токаев
Глава государства выразил уверенность, что государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество окружит их вниманием и заботой.
Президент пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.
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