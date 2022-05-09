https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html

Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T05:31

2022-05-09T05:31

2022-05-09T05:32

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НУР-СУЛТАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства.Он подчеркнул, что Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. "Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать", - указывается в поздравлении."К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!" - отметил ТокаевГлава государства выразил уверенность, что государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество окружит их вниманием и заботой.Президент пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787577913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

день победы, казахстан, в мире