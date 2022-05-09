https://ria.ru/20220509/kareliya-1787669982.html
В Карелии прошли шествия "Бессмертного полка"
В Карелии прошли шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В Карелии прошли шествия "Бессмертного полка"
Почти 40 тысяч человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:59
2022-05-09T16:59
2022-05-09T16:59
день победы — 2022
общество
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артур парфенчиков
петрозаводск
киров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Почти 40 тысяч человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики."После двухлетнего перерыва "Бессмертный полк" вновь состоялся в очном формате. В столице Карелии в акции приняли участие более 20 тысяч человек, а по республике – почти 40 тысяч", - говорится в сообщении.Центральное шествие состоялось в Петрозаводске. Колонна прошла обычным маршрутом - от площади Ленина к площади Кирова по проспекту Карла Маркса."Более 20 тысяч жителей почтили память своих родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, с гордостью пронеся портреты героев. Плечом к плечу, целыми семьями, шли дети, внуки, правнуки и праправнуки тех, кто воевал за Великую Победу и отстаивал независимость страны", - отмечается в сообщении.Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в шествии со своей супругой, пронеся в "Бессмертном полку" портрет деда Антона Осиповича Парфенчикова."Наша история – это история наших дедов, бабушек. Они действительно герои. Сегодня я несу портрет моего деда, который с 1941 года воевал в партизанском отряде, пускал под откос фашистские поезда. К сожалению, в 1944 году он пропал без вести в ходе одной из операций, и где его могила, до сих пор неизвестно", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, карл маркс, артур парфенчиков, петрозаводск, киров, россия, день победы
В Карелии прошли шествия "Бессмертного полка"
Почти 40 тысяч человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Почти 40 тысяч человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"После двухлетнего перерыва "Бессмертный полк" вновь состоялся в очном формате. В столице Карелии в акции приняли участие более 20 тысяч человек, а по республике – почти 40 тысяч", - говорится в сообщении.
Центральное шествие состоялось в Петрозаводске
. Колонна прошла обычным маршрутом - от площади Ленина к площади Кирова
по проспекту Карла Маркса
.
"Более 20 тысяч жителей почтили память своих родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, с гордостью пронеся портреты героев. Плечом к плечу, целыми семьями, шли дети, внуки, правнуки и праправнуки тех, кто воевал за Великую Победу и отстаивал независимость страны", - отмечается в сообщении.
Глава Карелии Артур Парфенчиков
принял участие в шествии со своей супругой, пронеся в "Бессмертном полку" портрет деда Антона Осиповича Парфенчикова.
"Наша история – это история наших дедов, бабушек. Они действительно герои. Сегодня я несу портрет моего деда, который с 1941 года воевал в партизанском отряде, пускал под откос фашистские поезда. К сожалению, в 1944 году он пропал без вести в ходе одной из операций, и где его могила, до сих пор неизвестно", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.