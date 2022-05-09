https://ria.ru/20220509/kamchatka-1787580440.html

На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы

На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022

На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы

Торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, прошел на Камчатке, в нем впервые приняли участие женщины-военнослужащие, сообщили в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T05:08

2022-05-09T05:08

2022-05-09T05:08

день победы — 2022

петропавловск-камчатский

день победы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, прошел на Камчатке, в нем впервые приняли участие женщины-военнослужащие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.Всего в торжественном марше приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек."В состав механизированной колонны военной техники вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, пусковые установки и машины боевого управления береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", беспилотные летательные аппараты и специальная техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты", — отмечается в документе.Всего по главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 20 единиц техники. Вечером в городе прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220509/gavana-1787579925.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

петропавловск-камчатский, день победы