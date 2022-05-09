На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы
В торжественном марше войск на Камчатке приняли участие 17 сводных рот
Военнослужащие российской армии. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, прошел на Камчатке, в нем впервые приняли участие женщины-военнослужащие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
"Впервые в этом году в составе пеших расчетов приняла участие сводная рота военнослужащих-женщин управления Войск и сил на Северо-Востоке России и подчиненных частей", - говорится в сообщении.
Всего в торжественном марше приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек.
"В состав механизированной колонны военной техники вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, пусковые установки и машины боевого управления береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", беспилотные летательные аппараты и специальная техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты", — отмечается в документе.
Всего по главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 20 единиц техники. Вечером в городе прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, добавили в пресс-службе.