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На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы
На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы
Торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, прошел на Камчатке, в нем впервые приняли участие женщины-военнослужащие, сообщили в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T05:08
2022-05-09T05:08
день победы — 2022
петропавловск-камчатский
день победы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, прошел на Камчатке, в нем впервые приняли участие женщины-военнослужащие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.Всего в торжественном марше приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек."В состав механизированной колонны военной техники вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, пусковые установки и машины боевого управления береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", беспилотные летательные аппараты и специальная техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты", — отмечается в документе.Всего по главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 20 единиц техники. Вечером в городе прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220509/gavana-1787579925.html
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петропавловск-камчатский, день победы
05:08 09.05.2022
 
На Камчатке прошел торжественный марш войск, посвященный Дню Победы

В торжественном марше войск на Камчатке приняли участие 17 сводных рот

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие российской армии
Военнослужащие российской армии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая - РИА Новости. Торжественный марш войск, посвященный Дню Победы, прошел на Камчатке, в нем впервые приняли участие женщины-военнослужащие, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
"Впервые в этом году в составе пеших расчетов приняла участие сводная рота военнослужащих-женщин управления Войск и сил на Северо-Востоке России и подчиненных частей", - говорится в сообщении.
Всего в торжественном марше приняли участие 17 сводных рот, в общей сложности более 1,2 тысячи человек.
"В состав механизированной колонны военной техники вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, пусковые установки и машины боевого управления береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1", беспилотные летательные аппараты и специальная техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты", — отмечается в документе.
Всего по главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 20 единиц техники. Вечером в городе прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, добавили в пресс-службе.
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