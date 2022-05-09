Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном
Глава Чечни Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
ГРОЗНЫЙ, 9 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, в нем приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (Знамя) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время <...> - и у них этот флаг будет на почетном месте", - сказал журналистам Кадыров.
Как сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодёжи Чечни, в шествии "Бессмертного полка" в столице региона приняли участие свыше 13 тысяч человек.
"Бессмертный полк" - общественная акция, инициированная в 2012 году. Это марш, участники которого в День Победы несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.