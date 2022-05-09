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Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном - РИА Новости, 09.05.2022
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Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном
Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном - РИА Новости, 09.05.2022
Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, в нем приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:30
2022-05-09T13:30
день победы — 2022
общество
донецк (днр)
луганск
украина
день победы
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, в нем приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости."Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (Знамя) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время &lt;...&gt; - и у них этот флаг будет на почетном месте", - сказал журналистам Кадыров.Как сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодёжи Чечни, в шествии "Бессмертного полка" в столице региона приняли участие свыше 13 тысяч человек."Бессмертный полк" - общественная акция, инициированная в 2012 году. Это марш, участники которого в День Победы несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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донецк (днр)
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общество, донецк (днр), луганск, украина, день победы, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
13:30 09.05.2022
 
Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном

Глава Чечни Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном. - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, в нем приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (Знамя) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время <...> - и у них этот флаг будет на почетном месте", - сказал журналистам Кадыров.
Как сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодёжи Чечни, в шествии "Бессмертного полка" в столице региона приняли участие свыше 13 тысяч человек.
"Бессмертный полк" - общественная акция, инициированная в 2012 году. Это марш, участники которого в День Победы несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:07День Победы — 2022
Отец погибшего на Украине ростовчанина принял участие в "Бессмертном полку"
 
День Победы — 2022ОбществоДонецк (ДНР)ЛуганскУкраинаДень ПобедыЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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