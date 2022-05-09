https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787637650.html

Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном

Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном - РИА Новости, 09.05.2022

Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, в нем приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:30

2022-05-09T13:30

2022-05-09T13:30

день победы — 2022

общество

донецк (днр)

луганск

украина

день победы

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 9 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, в нем приняли участие свыше 13 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости."Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (Знамя) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время <...> - и у них этот флаг будет на почетном месте", - сказал журналистам Кадыров.Как сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодёжи Чечни, в шествии "Бессмертного полка" в столице региона приняли участие свыше 13 тысяч человек."Бессмертный полк" - общественная акция, инициированная в 2012 году. Это марш, участники которого в День Победы несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220509/polk-1787633168.html

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Варвара Скокшина

общество, донецк (днр), луганск, украина, день победы, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров