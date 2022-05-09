https://ria.ru/20220509/izrail-1787653630.html

Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле

Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле - РИА Новости, 09.05.2022

Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле

Венки в честь Дня Победы возложили к мемориалам и памятникам, посвящённым солдатам Красной Армии и защитникам Ленинграда, дипломаты из России, Израиля,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:06

2022-05-09T15:06

2022-05-09T15:16

день победы — 2022

в мире

анатолий викторов

израиль

германия

нетания

кнессет израиля

день победы

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ИЕРУСАЛИМ/НЕТАНИЯ, 9 мая - РИА Новости. Венки в честь Дня Победы возложили к мемориалам и памятникам, посвящённым солдатам Красной Армии и защитникам Ленинграда, дипломаты из России, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении в израильской Нетании и в Иерусалиме, в церемонии приняли участие представители общественных и ветеранских организаций.В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Присутствовавший на ней посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил корреспонденту РИА Новости, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства."В Израиле особое бережное отношение к памяти о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. Нет необходимости убеждать израильтян в том, что значит память о войне, о жертвах, понесённых многонациональным советским народом в борьбе с фашизмом. Это общая память - наша общая ценность. Это прочный костяк отношений между людьми, между институтами власти, между государствами, это надолго. И это прочная основа", - сказал Викторов.Сотни представителей израильских общественных организаций, стремящихся сохранить историческую правду о минувшей войне, собрались в День Победы в Нетании, у мемориала бойцам Красной Армии, спасшим мир от фашизма. Памятник в виде двух мраморных крыльев был воздвигнут на берегу Средиземного моря в 2012 году. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве.С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля, в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Кнессет собирался на специальное заседание, в школах проходили тематические уроки, к многочисленным памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии, возлагались цветы. В этом году отвечающее за празднование Дня Победы министерство абсорбции ограничило число мероприятий. Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены по решению министра интеграции Пнины Тамано-Шата. Министр в интервью телеканалу КАН отметила, что решение принято после консультаций в том числе и с ветеранскими организациями Израиля. В этом году кнессет Израиля проведёт внеочередное заседание, посвящённое 77-й годовщине победы над нацисткой Германией, 10 мая, сообщила правительственная пресс-служба.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220508/ogon-1787569503.html

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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