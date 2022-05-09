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Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле - РИА Новости, 09.05.2022
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https://ria.ru/20220509/izrail-1787653630.html
Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле
Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле - РИА Новости, 09.05.2022
Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле
Венки в честь Дня Победы возложили к мемориалам и памятникам, посвящённым солдатам Красной Армии и защитникам Ленинграда, дипломаты из России, Израиля,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:06
2022-05-09T15:16
день победы — 2022
в мире
анатолий викторов
израиль
германия
нетания
кнессет израиля
день победы
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ИЕРУСАЛИМ/НЕТАНИЯ, 9 мая - РИА Новости. Венки в честь Дня Победы возложили к мемориалам и памятникам, посвящённым солдатам Красной Армии и защитникам Ленинграда, дипломаты из России, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении в израильской Нетании и в Иерусалиме, в церемонии приняли участие представители общественных и ветеранских организаций.В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Присутствовавший на ней посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил корреспонденту РИА Новости, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства."В Израиле особое бережное отношение к памяти о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. Нет необходимости убеждать израильтян в том, что значит память о войне, о жертвах, понесённых многонациональным советским народом в борьбе с фашизмом. Это общая память - наша общая ценность. Это прочный костяк отношений между людьми, между институтами власти, между государствами, это надолго. И это прочная основа", - сказал Викторов.Сотни представителей израильских общественных организаций, стремящихся сохранить историческую правду о минувшей войне, собрались в День Победы в Нетании, у мемориала бойцам Красной Армии, спасшим мир от фашизма. Памятник в виде двух мраморных крыльев был воздвигнут на берегу Средиземного моря в 2012 году. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве.С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля, в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Кнессет собирался на специальное заседание, в школах проходили тематические уроки, к многочисленным памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии, возлагались цветы. В этом году отвечающее за празднование Дня Победы министерство абсорбции ограничило число мероприятий. Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены по решению министра интеграции Пнины Тамано-Шата. Министр в интервью телеканалу КАН отметила, что решение принято после консультаций в том числе и с ветеранскими организациями Израиля. В этом году кнессет Израиля проведёт внеочередное заседание, посвящённое 77-й годовщине победы над нацисткой Германией, 10 мая, сообщила правительственная пресс-служба.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220508/ogon-1787569503.html
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96
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7 495 645-6601
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в мире, анатолий викторов, израиль, германия, нетания, кнессет израиля, день победы
15:06 09.05.2022 (обновлено: 15:16 09.05.2022)
 
Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле

В День Победы В Израиле возложили венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам

© Фото : официальный канал Посольства Российской Федерации в Государстве Израиль/TelegramПосол России в Израиле Анатолий Викторов во время возложения венков и цветов к мемориалу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
Посол России в Израиле Анатолий Викторов во время возложения венков и цветов к мемориалу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда Свеча памяти в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : официальный канал Посольства Российской Федерации в Государстве Израиль/Telegram
Посол России в Израиле Анатолий Викторов во время возложения венков и цветов к мемориалу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ/НЕТАНИЯ, 9 мая - РИА Новости. Венки в честь Дня Победы возложили к мемориалам и памятникам, посвящённым солдатам Красной Армии и защитникам Ленинграда, дипломаты из России, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении в израильской Нетании и в Иерусалиме, в церемонии приняли участие представители общественных и ветеранских организаций.
В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Присутствовавший на ней посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил корреспонденту РИА Новости, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства.
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 23:49День Победы — 2022
Огонь с Могилы Неизвестного Солдата передали ветеранам Израиля
"В Израиле особое бережное отношение к памяти о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. Нет необходимости убеждать израильтян в том, что значит память о войне, о жертвах, понесённых многонациональным советским народом в борьбе с фашизмом. Это общая память - наша общая ценность. Это прочный костяк отношений между людьми, между институтами власти, между государствами, это надолго. И это прочная основа", - сказал Викторов.
Сотни представителей израильских общественных организаций, стремящихся сохранить историческую правду о минувшей войне, собрались в День Победы в Нетании, у мемориала бойцам Красной Армии, спасшим мир от фашизма. Памятник в виде двух мраморных крыльев был воздвигнут на берегу Средиземного моря в 2012 году. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля, в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Кнессет собирался на специальное заседание, в школах проходили тематические уроки, к многочисленным памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии, возлагались цветы. В этом году отвечающее за празднование Дня Победы министерство абсорбции ограничило число мероприятий. Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены по решению министра интеграции Пнины Тамано-Шата. Министр в интервью телеканалу КАН отметила, что решение принято после консультаций в том числе и с ветеранскими организациями Израиля. В этом году кнессет Израиля проведёт внеочередное заседание, посвящённое 77-й годовщине победы над нацисткой Германией, 10 мая, сообщила правительственная пресс-служба.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:04
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
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