15:06 09.05.2022 (обновлено: 15:16 09.05.2022)
Венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам возложили в Израиле
В День Победы В Израиле возложили венки к памятникам воинам Красной армии и блокадникам
© Фото : официальный канал Посольства Российской Федерации в Государстве Израиль/TelegramПосол России в Израиле Анатолий Викторов во время возложения венков и цветов к мемориалу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
Посол России в Израиле Анатолий Викторов во время возложения венков и цветов к мемориалу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
ИЕРУСАЛИМ/НЕТАНИЯ, 9 мая - РИА Новости. Венки в честь Дня Победы возложили к мемориалам и памятникам, посвящённым солдатам Красной Армии и защитникам Ленинграда, дипломаты из России, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении в израильской Нетании и в Иерусалиме, в церемонии приняли участие представители общественных и ветеранских организаций.
В Иерусалиме, где в январе 2020 года в присутствии лидеров России и Израиля был открыт мемориал "Свеча памяти", посвящённый блокадникам Ленинграда и защитникам города, праздничная церемония началась рано утром. Присутствовавший на ней посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил корреспонденту РИА Новости, что с победой над гитлеровской Германией 9 мая в Израиле связывают саму возможность создания еврейского государства.
"В Израиле особое бережное отношение к памяти о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. Нет необходимости убеждать израильтян в том, что значит память о войне, о жертвах, понесённых многонациональным советским народом в борьбе с фашизмом. Это общая память - наша общая ценность. Это прочный костяк отношений между людьми, между институтами власти, между государствами, это надолго. И это прочная основа", - сказал Викторов.
Сотни представителей израильских общественных организаций, стремящихся сохранить историческую правду о минувшей войне, собрались в День Победы в Нетании, у мемориала бойцам Красной Армии, спасшим мир от фашизма. Памятник в виде двух мраморных крыльев был воздвигнут на берегу Средиземного моря в 2012 году. Собравшиеся поздравляли ветеранов, к мемориалу была доставлена лампада с огнём от могилы Неизвестного солдата в Москве.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников Израиля, в стране традиционно проходили парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Кнессет собирался на специальное заседание, в школах проходили тематические уроки, к многочисленным памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии, возлагались цветы. В этом году отвечающее за празднование Дня Победы министерство абсорбции ограничило число мероприятий. Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены по решению министра интеграции Пнины Тамано-Шата. Министр в интервью телеканалу КАН отметила, что решение принято после консультаций в том числе и с ветеранскими организациями Израиля. В этом году кнессет Израиля проведёт внеочередное заседание, посвящённое 77-й годовщине победы над нацисткой Германией, 10 мая, сообщила правительственная пресс-служба.