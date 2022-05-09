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Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, заявил министр - РИА Новости, 09.05.2022
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Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, заявил министр
Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, заявил министр - РИА Новости, 09.05.2022
Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, заявил министр
Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, Победа во Второй мировой войне является величайшей победой ХХ века, заявил министр по инновациям и... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:47
2022-05-09T17:54
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, Победа во Второй мировой войне является величайшей победой ХХ века, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.Массовое шествие "Бессмертного полка" состоялось в понедельник в центре Белграда. Присутствовали министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители местных властей и общественных организаций.Собравшиеся около двух тысяч человек несли флаги России и Сербии, портреты своих предков, транспаранты, пели военные песни. Колонна дошла до мемориала Освободителям Белграда, где возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев."В этот день в 1945 году Германия подписала капитуляцию. Наши деды и бабушки победили в этой войне вместе с нашими братьями из России. Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, и сейчас 9 мая вспоминаем величайшую победу в ХХ веке", - заявил министр Попович журналистам после возложения.Позже в понедельник в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице сербской столицы откроется мероприятие "На пороге Победы" с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.Как накануне сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович, "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая проходит в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.Шествия "Бессмертного полка" в понедельник наряду с Белградом состоятся в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/serbiya-1787666742.html
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в мире, александр боцан-харченко, ивица дачич, александр вулин, сербия, россия, белград (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
17:47 09.05.2022 (обновлено: 17:54 09.05.2022)
 
Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, заявил министр

Сербский министр заявил, что Белград и Москва всегда были на правильной стороне истории

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Белграде. 9 мая 2022
Участники акции Бессмертный полк в Белграде. 9 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники акции "Бессмертный полк" в Белграде. 9 мая 2022
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, Победа во Второй мировой войне является величайшей победой ХХ века, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.
Массовое шествие "Бессмертного полка" состоялось в понедельник в центре Белграда. Присутствовали министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители местных властей и общественных организаций.
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 16:39В мире
Глава МВД Сербии заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой
Собравшиеся около двух тысяч человек несли флаги России и Сербии, портреты своих предков, транспаранты, пели военные песни. Колонна дошла до мемориала Освободителям Белграда, где возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев.
"В этот день в 1945 году Германия подписала капитуляцию. Наши деды и бабушки победили в этой войне вместе с нашими братьями из России. Сербия и Россия всегда были на правильной стороне истории, и сейчас 9 мая вспоминаем величайшую победу в ХХ веке", - заявил министр Попович журналистам после возложения.
"Наши предки достойно, собственными жизнями защищали Сербию, Югославию. И у нас есть обязанность всеми политическими средствами защищать две величайшие ценности нашей Сербии – свободу и независимость, и будем их защищать всеми политическими средствами. Сербия всегда должна быть свободной и независимой", - указал член сербского правительства.
Позже в понедельник в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице сербской столицы откроется мероприятие "На пороге Победы" с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.
Как накануне сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович, "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая проходит в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Шествия "Бессмертного полка" в понедельник наряду с Белградом состоятся в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Бессмертный полк в городах Сербии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:29День Победы — 2022
В Сербии проходит массовое шествие "Бессмертного полка"
 
День Победы — 2022В миреАлександр Боцан-ХарченкоИвица ДачичАлександр ВулинСербияРоссияБелград (город)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День Победы
 
 
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