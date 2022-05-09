https://ria.ru/20220509/istoriya-1787588383.html

Россия не позволит переписать историю, заявил Володин

Россия не позволит переписать историю, заявил Володин - РИА Новости, 09.05.2022

Россия не позволит переписать историю, заявил Володин

Россия не позволит переписать историю и перечеркнуть подвиг народа в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:44

2022-05-09T08:44

2022-05-09T08:44

день победы — 2022

общество

россия

тихвин

ленинградская область

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия не позволит переписать историю и перечеркнуть подвиг народа в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что Великая Отечественная война коснулась в России каждую семью. "Мой дедушка Мухин Петр Тихонович погиб осенью 41-го, защищая город Тихвин Ленинградской области. Маме было 5 лет. У бабушки погибли братья, у трёх её сестёр - мужья. У папы - старший брат, ему было 16 лет. Он был матросом, под Сталинградом перевозил раненых. Погиб. Из близких родственников-мужчин с войны никто не вернулся", - рассказал он."С Великим Праздником! С Днём Победы!", - написал Володин.

https://ria.ru/20220505/putin-1787091881.html

https://ria.ru/20220127/tragediya-1769720450.html

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тихвин

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, тихвин, ленинградская область