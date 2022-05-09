Россия не позволит переписать историю, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Россия не позволит переписать историю и перечеркнуть подвиг народа
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия не позволит переписать историю и перечеркнуть подвиг народа в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Великая Отечественная война коснулась в России каждую семью. "Мой дедушка Мухин Петр Тихонович погиб осенью 41-го, защищая город Тихвин Ленинградской области. Маме было 5 лет. У бабушки погибли братья, у трёх её сестёр - мужья. У папы - старший брат, ему было 16 лет. Он был матросом, под Сталинградом перевозил раненых. Погиб. Из близких родственников-мужчин с войны никто не вернулся", - рассказал он.
"С Великим Праздником! С Днём Победы!", - написал Володин.
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