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Глава МИД Польши "сожалеет" об инциденте с нападением на посла России

Глава МИД Польши "сожалеет" об инциденте с нападением на посла России - РИА Новости, 09.05.2022

Глава МИД Польши "сожалеет" об инциденте с нападением на посла России

Глава МИД Польши Збигнев Рау назвал нападение на посла России Сергея Андреева инцидентом, "достойным сожаления". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:13

2022-05-09T16:13

2022-05-09T16:28

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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау назвал нападение на посла России Сергея Андреева инцидентом, "достойным сожаления"."Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления", - цитирует агентство РАР Рау, который находится в Иране.В свою очередь вице-премьер правительства Польши, министр государственных активов Яцек Сасин также негативно отнесся к произошедшему."Наверное, не есть хорошо, если имеет место нападение на представителя другого государства, даже если это посол такого государства, как Россия, которая проводит агрессивную политику", – заявил Сасин на пресс-конференции.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".В связи с произошедшим МИД России заявил, что добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220509/posol-1787639393.html

https://ria.ru/20220509/polsha-1787655886.html

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