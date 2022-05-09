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В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
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В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ
Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:41
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в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express."Девять человек, в том числе шесть женщин, погибли, и еще 16 пострадали, когда грузовик врезался в мини-грузовик Tata Ace в городе Камаредди в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние оценивается как критическое.
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в мире, индия
07:41 09.05.2022 (обновлено: 07:42 09.05.2022)
 
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ

Издание New Indian Express сообщило о девяти погибших в ДТП в индийском штате Телангана

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Автомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express.
"Девять человек, в том числе шесть женщин, погибли, и еще 16 пострадали, когда грузовик врезался в мини-грузовик Tata Ace в городе Камаредди в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.
На автодороге Миасс-Карабаш в Челябинской области опрокинулся автобус с футбольными болельщиками - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 07:34
В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области погиб один человек
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние оценивается как критическое.
 
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