https://ria.ru/20220509/indiya-1787584925.html

В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ

В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022

В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ

Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:41

2022-05-09T07:41

2022-05-09T07:42

в мире

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express."Девять человек, в том числе шесть женщин, погибли, и еще 16 пострадали, когда грузовик врезался в мини-грузовик Tata Ace в городе Камаредди в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние оценивается как критическое.

https://ria.ru/20220508/dtp-1787462765.html

индия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия