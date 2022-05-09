https://ria.ru/20220509/indiya-1787584925.html
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ
Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:41
2022-05-09T07:41
2022-05-09T07:42
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана, сообщает издание New Indian Express."Девять человек, в том числе шесть женщин, погибли, и еще 16 пострадали, когда грузовик врезался в мини-грузовик Tata Ace в городе Камаредди в воскресенье вечером", - сообщает издание в понедельник.Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние оценивается как критическое.
https://ria.ru/20220508/dtp-1787462765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
07:41 09.05.2022 (обновлено: 07:42 09.05.2022)
В ДТП в Индии погибли девять человек, сообщили СМИ
Издание New Indian Express сообщило о девяти погибших в ДТП в индийском штате Телангана